https://ria.ru/20250409/regportal-2010188499.html

На регпортале Подмосковья обновили услугу для опекунов

На регпортале Подмосковья обновили услугу для опекунов - РИА Новости, 09.04.2025

На регпортале Подмосковья обновили услугу для опекунов

На региональном портале Московской области обновили услугу для опекунов или попечителей совершеннолетних, теперь умный сервис при ежегодном отчете об имуществе... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:15:00+03:00

2025-04-09T11:15:00+03:00

2025-04-09T11:15:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На региональном портале Московской области обновили услугу для опекунов или попечителей совершеннолетних, теперь умный сервис при ежегодном отчете об имуществе автоматически проверит сведения всех подопечных, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. "На региональном портале есть возможность в электронном виде направлять ежегодный отчет об имуществе. Делать это должны опекуны или попечители совершеннолетних. Теперь к услуге подключен умный сервис, который автоматически проверяет сведения обо всех подопечных. Заявителю достаточно выбрать из предложенного списка того подопечного, по которому подается отчет", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что благодаря оптимизации заполнение заявления займет меньше времени. Таким образом, ежегодный отчет о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом нужно подавать до 1 февраля года, который следует за отчетным. Также если опекуна освобождают от его обязанностей, то такой отчет подается в течение трех дней. Услуга "Отчет опекуна (попечителя) совершеннолетнего" предоставляется бесплатно. Чтобы воспользоваться ею, следует авторизоваться на регпортале, заполнить онлайн-форму, приложить документы и направить отчет на рассмотрение. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале Подмосковья.

https://ria.ru/20250408/shkoly-2010045373.html

https://ria.ru/20250408/biblioteki-2010081186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)