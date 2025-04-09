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На регпортале Подмосковья обновили услугу для опекунов - РИА Новости, 09.04.2025
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Новости Подмосковья
 
11:15 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/regportal-2010188499.html
На регпортале Подмосковья обновили услугу для опекунов
На регпортале Подмосковья обновили услугу для опекунов - РИА Новости, 09.04.2025
На регпортале Подмосковья обновили услугу для опекунов
На региональном портале Московской области обновили услугу для опекунов или попечителей совершеннолетних, теперь умный сервис при ежегодном отчете об имуществе... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:15:00+03:00
2025-04-09T11:15:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На региональном портале Московской области обновили услугу для опекунов или попечителей совершеннолетних, теперь умный сервис при ежегодном отчете об имуществе автоматически проверит сведения всех подопечных, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. "На региональном портале есть возможность в электронном виде направлять ежегодный отчет об имуществе. Делать это должны опекуны или попечители совершеннолетних. Теперь к услуге подключен умный сервис, который автоматически проверяет сведения обо всех подопечных. Заявителю достаточно выбрать из предложенного списка того подопечного, по которому подается отчет", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что благодаря оптимизации заполнение заявления займет меньше времени. Таким образом, ежегодный отчет о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом нужно подавать до 1 февраля года, который следует за отчетным. Также если опекуна освобождают от его обязанностей, то такой отчет подается в течение трех дней. Услуга "Отчет опекуна (попечителя) совершеннолетнего" предоставляется бесплатно. Чтобы воспользоваться ею, следует авторизоваться на регпортале, заполнить онлайн-форму, приложить документы и направить отчет на рассмотрение. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале Подмосковья.
https://ria.ru/20250408/shkoly-2010045373.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
На регпортале Подмосковья обновили услугу для опекунов

На регпортале Московской области оптимизировали услугу для опекунов

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На региональном портале Московской области обновили услугу для опекунов или попечителей совершеннолетних, теперь умный сервис при ежегодном отчете об имуществе автоматически проверит сведения всех подопечных, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"На региональном портале есть возможность в электронном виде направлять ежегодный отчет об имуществе. Делать это должны опекуны или попечители совершеннолетних. Теперь к услуге подключен умный сервис, который автоматически проверяет сведения обо всех подопечных. Заявителю достаточно выбрать из предложенного списка того подопечного, по которому подается отчет", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что благодаря оптимизации заполнение заявления займет меньше времени.
Таким образом, ежегодный отчет о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом нужно подавать до 1 февраля года, который следует за отчетным. Также если опекуна освобождают от его обязанностей, то такой отчет подается в течение трех дней.
Услуга "Отчет опекуна (попечителя) совершеннолетнего" предоставляется бесплатно. Чтобы воспользоваться ею, следует авторизоваться на регпортале, заполнить онлайн-форму, приложить документы и направить отчет на рассмотрение. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале Подмосковья.
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