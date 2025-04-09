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Мишустин рассказал об обеспечении ветеранов СВО средствами реабилитации - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:29 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/reabilitatsiya-2010191430.html
Мишустин рассказал об обеспечении ветеранов СВО средствами реабилитации
Мишустин рассказал об обеспечении ветеранов СВО средствами реабилитации - РИА Новости, 09.04.2025
Мишустин рассказал об обеспечении ветеранов СВО средствами реабилитации
Обеспечение ветеранов СВО и граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации должно быть удобным и понятным, процесс находится на особом контроле... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:29:00+03:00
2025-04-09T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
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михаил мишустин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Обеспечение ветеранов СВО и граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации должно быть удобным и понятным, процесс находится на особом контроле кабмина РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда. Мишустин подчеркнул необходимость и дальше обеспечивать граждан, в том числе ветеранов СВО, которым это требуется, техническими средствами реабилитации. "От специалистов медико-социальной экспертизы, Социального фонда ожидаем ответственного подхода к любым вопросам, связанным с предоставлением ветеранам СВО и гражданам с инвалидностью таких высокотехнологичных изделий. Все процессы должны быть простыми, удобными и понятными для них", - отметил Мишустин в обращении. Глава российского кабмина призвал соцслужбы ориентироваться в вопросе обеспечения ТСР на обратную связь от людей. "Этот вопрос – на особом контроле правительства", - добавил он.
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общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ
Мишустин рассказал об обеспечении ветеранов СВО средствами реабилитации

Мишустин: обеспечение ветеранов СВО средствами реабилитации должно быть удобным

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкМужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов
Мужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Александр Уткин
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Мужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Обеспечение ветеранов СВО и граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации должно быть удобным и понятным, процесс находится на особом контроле кабмина РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.
Мишустин подчеркнул необходимость и дальше обеспечивать граждан, в том числе ветеранов СВО, которым это требуется, техническими средствами реабилитации.
«
"От специалистов медико-социальной экспертизы, Социального фонда ожидаем ответственного подхода к любым вопросам, связанным с предоставлением ветеранам СВО и гражданам с инвалидностью таких высокотехнологичных изделий. Все процессы должны быть простыми, удобными и понятными для них", - отметил Мишустин в обращении.
Глава российского кабмина призвал соцслужбы ориентироваться в вопросе обеспечения ТСР на обратную связь от людей.
"Этот вопрос – на особом контроле правительства", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил МишустинВооруженные силы РФ
 
 
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