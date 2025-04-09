Мишустин рассказал об обеспечении ветеранов СВО средствами реабилитации
Мишустин: обеспечение ветеранов СВО средствами реабилитации должно быть удобным
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкМужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов
Мужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Обеспечение ветеранов СВО и граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации должно быть удобным и понятным, процесс находится на особом контроле кабмина РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.
Мишустин подчеркнул необходимость и дальше обеспечивать граждан, в том числе ветеранов СВО, которым это требуется, техническими средствами реабилитации.
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"От специалистов медико-социальной экспертизы, Социального фонда ожидаем ответственного подхода к любым вопросам, связанным с предоставлением ветеранам СВО и гражданам с инвалидностью таких высокотехнологичных изделий. Все процессы должны быть простыми, удобными и понятными для них", - отметил Мишустин в обращении.
Глава российского кабмина призвал соцслужбы ориентироваться в вопросе обеспечения ТСР на обратную связь от людей.
"Этот вопрос – на особом контроле правительства", - добавил он.
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