https://ria.ru/20250409/reabilitatsiya-2010191430.html

Мишустин рассказал об обеспечении ветеранов СВО средствами реабилитации

Мишустин рассказал об обеспечении ветеранов СВО средствами реабилитации - РИА Новости, 09.04.2025

Мишустин рассказал об обеспечении ветеранов СВО средствами реабилитации

Обеспечение ветеранов СВО и граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации должно быть удобным и понятным, процесс находится на особом контроле... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:29:00+03:00

2025-04-09T11:29:00+03:00

2025-04-09T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Обеспечение ветеранов СВО и граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации должно быть удобным и понятным, процесс находится на особом контроле кабмина РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда. Мишустин подчеркнул необходимость и дальше обеспечивать граждан, в том числе ветеранов СВО, которым это требуется, техническими средствами реабилитации. "От специалистов медико-социальной экспертизы, Социального фонда ожидаем ответственного подхода к любым вопросам, связанным с предоставлением ветеранам СВО и гражданам с инвалидностью таких высокотехнологичных изделий. Все процессы должны быть простыми, удобными и понятными для них", - отметил Мишустин в обращении. Глава российского кабмина призвал соцслужбы ориентироваться в вопросе обеспечения ТСР на обратную связь от людей. "Этот вопрос – на особом контроле правительства", - добавил он.

https://ria.ru/20241030/putin-1980989202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф