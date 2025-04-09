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Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Прозорова - РИА Новости, 09.04.2025
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15:52 09.04.2025 (обновлено: 16:10 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/prozorov-2010274344.html
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Прозорова
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Прозорова - РИА Новости, 09.04.2025
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Прозорова
Мосгорсуд продлил арест на три месяца фигурантам дела о покушении на бывшего полковника СБУ Владимира Прозорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:52:00+03:00
2025-04-09T16:10:00+03:00
происшествия
москва
варшава
россия
ростислав журавлев
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский городской суд
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мосгорсуд продлил арест на три месяца фигурантам дела о покушении на бывшего полковника СБУ Владимира Прозорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей Головченко и Паскарю* на три месяца", - сказал собеседник агентства. По делу арестованы пять человек, двое из них - заочно, они находятся в международном розыске. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля 2024 года, Прозоров пострадал незначительно. Кроме того, арестованы его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь*. По версии следствия, Паскарь* получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на арест Хрестиной, она объявлена в международный розыск. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун. * Росфинмониторинг внес Паскаря* в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250327/prozorov-2007593915.html
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353
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Кадры с места, где была взорвана машина, принадлежавшая бывшему подполковнику СБУ Прозорову
Взорванная в Москве машина принадлежит бывшему подполковнику СБУ Прозорову, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости помощник Прозорова. Видео корреспондента РИА Новости с места. Машина Прозорова до сих пор оцеплена. Взрывотехники проверяют подорванный внедорожник, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров, передает корреспондент РИА Новости
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происшествия, москва, варшава, россия, ростислав журавлев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, toyota corolla
Происшествия, Москва, Варшава, Россия, Ростислав Журавлев, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский городской суд, Toyota Corolla
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Прозорова

Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на экс-полковника СБУ Прозорова

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мосгорсуд продлил арест на три месяца фигурантам дела о покушении на бывшего полковника СБУ Владимира Прозорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей Головченко и Паскарю* на три месяца", - сказал собеседник агентства.
По делу арестованы пять человек, двое из них - заочно, они находятся в международном розыске.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля 2024 года, Прозоров пострадал незначительно.
Кроме того, арестованы его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь*.
По версии следствия, Паскарь* получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Иван Паскарь - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Курьер, доставивший бомбу для Прозорова, признал вину
27 марта, 03:23
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
Суд заочно выдал санкцию на арест Хрестиной, она объявлена в международный розыск. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун.
* Росфинмониторинг внес Паскаря* в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года.
Дом агента СБУ из Варшавы Ярославы Хрестиной в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В ЛНР нашли дом украинского агента Хрестиной
23 апреля 2024, 11:43
 
ПроисшествияМоскваВаршаваРоссияРостислав ЖуравлевСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской судToyota Corolla
 
 
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