https://ria.ru/20250409/prozorov-2010274344.html
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Прозорова
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Прозорова - РИА Новости, 09.04.2025
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Прозорова
Мосгорсуд продлил арест на три месяца фигурантам дела о покушении на бывшего полковника СБУ Владимира Прозорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:52:00+03:00
2025-04-09T15:52:00+03:00
2025-04-09T16:10:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мосгорсуд продлил арест на три месяца фигурантам дела о покушении на бывшего полковника СБУ Владимира Прозорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей Головченко и Паскарю* на три месяца", - сказал собеседник агентства. По делу арестованы пять человек, двое из них - заочно, они находятся в международном розыске. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля 2024 года, Прозоров пострадал незначительно. Кроме того, арестованы его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь*. По версии следствия, Паскарь* получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на арест Хрестиной, она объявлена в международный розыск. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун. * Росфинмониторинг внес Паскаря* в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250327/prozorov-2007593915.html
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Кадры с места, где была взорвана машина, принадлежавшая бывшему подполковнику СБУ Прозорову
Взорванная в Москве машина принадлежит бывшему подполковнику СБУ Прозорову, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости помощник Прозорова. Видео корреспондента РИА Новости с места. Машина Прозорова до сих пор оцеплена. Взрывотехники проверяют подорванный внедорожник, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров, передает корреспондент РИА Новости
2025-04-09T15:52
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Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Прозорова
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на экс-полковника СБУ Прозорова