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FT: порты в США забиты иностранными автомобилями из-за введения пошлин - РИА Новости, 09.04.2025
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13:16 09.04.2025 (обновлено: 13:50 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/proizvoditeli-2010220887.html
FT: порты в США забиты иностранными автомобилями из-за введения пошлин
FT: порты в США забиты иностранными автомобилями из-за введения пошлин - РИА Новости, 09.04.2025
FT: порты в США забиты иностранными автомобилями из-за введения пошлин
Иностранные производители временно прекращают поставки после введения новых пошлин на импорт в США, а уже поставленные - держат в американских портах, сообщает... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:16:00+03:00
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авто
сша
детройт
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Иностранные производители временно прекращают поставки после введения новых пошлин на импорт в США, а уже поставленные - держат в американских портах, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. "Производители держат тысячи автомобилей в портах США и временно прекращают поставки, стремясь свести к минимумам последствий в условиях усиливающийся торговой войны президента Дональда Трампа", - пишет издание. Это касается и автомобилей, произведённых в сопредельных странах. Так, например, некоторые автомобили канадского производства, перевезенных железнодорожным транспортом, остались в пункте прибытия в Детройте, сcылается Financial Times на слова специалиста по цепочкам поставок в США. По иронии судьбы, этот город сам ранее был центром автомобилестроения страны, но теперь это давно не так, хотя штаб-квартиры крупнейших автомобильных концернов там и остаются. Кроме того, такие компании как Audi, Jaguar Land Rover и Aston Martin приостановили или сократили поставки автомобилей в США на апрель, поскольку уверены, того количества, находящегося в стране, достаточно в краткосрочной перспективе, говорится в материале Financial Times. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о пошлине в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.
https://ria.ru/20250403/stellantis-2009163262.html
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авто, сша, детройт, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Авто, США, Детройт, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
FT: порты в США забиты иностранными автомобилями из-за введения пошлин

FT: в американских портах скапливаются иномарки, ввезенные после введения пошлин

© Getty Images / Mario TamaНовые импортные автомобили в автомобильном терминале порта Лос-Анджелеса
Новые импортные автомобили в автомобильном терминале порта Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / Mario Tama
Новые импортные автомобили в автомобильном терминале порта Лос-Анджелеса
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Иностранные производители временно прекращают поставки после введения новых пошлин на импорт в США, а уже поставленные - держат в американских портах, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
"Производители держат тысячи автомобилей в портах США и временно прекращают поставки, стремясь свести к минимумам последствий в условиях усиливающийся торговой войны президента Дональда Трампа", - пишет издание.
Это касается и автомобилей, произведённых в сопредельных странах. Так, например, некоторые автомобили канадского производства, перевезенных железнодорожным транспортом, остались в пункте прибытия в Детройте, сcылается Financial Times на слова специалиста по цепочкам поставок в США. По иронии судьбы, этот город сам ранее был центром автомобилестроения страны, но теперь это давно не так, хотя штаб-квартиры крупнейших автомобильных концернов там и остаются.
Кроме того, такие компании как Audi, Jaguar Land Rover и Aston Martin приостановили или сократили поставки автомобилей в США на апрель, поскольку уверены, того количества, находящегося в стране, достаточно в краткосрочной перспективе, говорится в материале Financial Times.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о пошлине в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.
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