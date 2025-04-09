FT: порты в США забиты иностранными автомобилями из-за введения пошлин
FT: в американских портах скапливаются иномарки, ввезенные после введения пошлин
© Getty Images / Mario TamaНовые импортные автомобили в автомобильном терминале порта Лос-Анджелеса
© Getty Images / Mario Tama
Новые импортные автомобили в автомобильном терминале порта Лос-Анджелеса
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Иностранные производители временно прекращают поставки после введения новых пошлин на импорт в США, а уже поставленные - держат в американских портах, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
"Производители держат тысячи автомобилей в портах США и временно прекращают поставки, стремясь свести к минимумам последствий в условиях усиливающийся торговой войны президента Дональда Трампа", - пишет издание.
Это касается и автомобилей, произведённых в сопредельных странах. Так, например, некоторые автомобили канадского производства, перевезенных железнодорожным транспортом, остались в пункте прибытия в Детройте, сcылается Financial Times на слова специалиста по цепочкам поставок в США. По иронии судьбы, этот город сам ранее был центром автомобилестроения страны, но теперь это давно не так, хотя штаб-квартиры крупнейших автомобильных концернов там и остаются.
Кроме того, такие компании как Audi, Jaguar Land Rover и Aston Martin приостановили или сократили поставки автомобилей в США на апрель, поскольку уверены, того количества, находящегося в стране, достаточно в краткосрочной перспективе, говорится в материале Financial Times.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о пошлине в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.