https://ria.ru/20250409/produktsiya-2010173795.html

Компании представят свои технологии под брендом Made in Russia на ИННОПРОМе

Компании представят свои технологии под брендом Made in Russia на ИННОПРОМе - РИА Новости, 09.04.2025

Компании представят свои технологии под брендом Made in Russia на ИННОПРОМе

При поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 51 российская компания примет участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:18:00+03:00

2025-04-09T10:18:00+03:00

2025-04-09T10:18:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

вэб.рф (вэб)

бренд сделано в россии (made in russia)

узбекистан

ташкент

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. При поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 51 российская компания примет участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая состоится 28-30 апреля в Ташкенте, Узбекистан, сообщает центр."Производители будут представлены под национальным брендом "Сделано в России". Экспозиция "Сделано в России" на ИННОПРОМ станет самой крупной среди иностранных и второй по масштабу после национальной экспозиции Узбекистана", - говорится в сообщении.На площади в 923 квадратных метра в новом выставочном центре CAEx посетители увидят надежную и высококачественную продукцию от компаний из разных регионов России: от оборудования для гравитационных схем обогащения золота и автоматизированных буровых гидроключей до ультрабыстрой зарядной станции для электромобилей и VR-тренажера выполнения работ повышенной опасности из безопасной среды.Например, компания "Профи Групп" представит на выставке собственную уникальную разработку — многофункциональную роботизированную машину для путевых работ А-650. НПО КАРАТ покажет приборы учета и цифровые решения для организации централизованной системы учета оптимального потребления и оцифровывания энергетических и природных ресурсов. НПФ "Мета-хром" продемонстрирует потенциальным партнерам газовый хроматографический комплекс, предназначенный для оснащения лабораторий.Кроме того, посетители выставки смогут оценить уникальную широкоформатную керамику, модифицированную стеклом — разработку отечественной компании "МЕДЛАЙТ". Также будет представлен широкий ассортимент гидравлического оборудования от компании "Энерпред".Под национальным брендом "Сделано в России" в выставке ИННОПРОМ примут участие крупнейшая автомобильная корпорация России "КАМАЗ", производитель полимерных компаундов на основе полиолефинов "Генезис М", предприятие для диагностики электротехнического оборудования "СКБ ЭП", производитель нефтепромыслового оборудования "Уфагидромаш", крупнейший производитель бытовой химии и косметики "Арнест ЮниРусь" и поставщик металлургического оборудования и комплектующих "ГайдСистемс".Made in Russia — это настоящий знак качества, и Российский экспортный центр приглашает заинтересованные узбекские организации оценить российскую продукцию и провести деловые переговоры с производителями. Уже запланировано более 200 b2b-встреч, которые позволят компаниям из России и Узбекистана наладить контакты и обсудить возможности сотрудничества.Напомним, российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий под эгидой бренда Made in Russia РЭЦ оказывают комплексную поддержку: компенсирует 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ также осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250407/oae-2009804950.html

https://ria.ru/20250404/rets-2009284851.html

https://ria.ru/20250403/rets-2009132835.html

россия

узбекистан

ташкент

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia), узбекистан, ташкент