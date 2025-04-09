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Компании представят свои технологии под брендом Made in Russia на ИННОПРОМе - РИА Новости, 09.04.2025
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10:18 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/produktsiya-2010173795.html
Компании представят свои технологии под брендом Made in Russia на ИННОПРОМе
Компании представят свои технологии под брендом Made in Russia на ИННОПРОМе - РИА Новости, 09.04.2025
Компании представят свои технологии под брендом Made in Russia на ИННОПРОМе
При поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 51 российская компания примет участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:18:00+03:00
2025-04-09T10:18:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
вэб.рф (вэб)
бренд сделано в россии (made in russia)
узбекистан
ташкент
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. При поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 51 российская компания примет участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая состоится 28-30 апреля в Ташкенте, Узбекистан, сообщает центр."Производители будут представлены под национальным брендом "Сделано в России". Экспозиция "Сделано в России" на ИННОПРОМ станет самой крупной среди иностранных и второй по масштабу после национальной экспозиции Узбекистана", - говорится в сообщении.На площади в 923 квадратных метра в новом выставочном центре CAEx посетители увидят надежную и высококачественную продукцию от компаний из разных регионов России: от оборудования для гравитационных схем обогащения золота и автоматизированных буровых гидроключей до ультрабыстрой зарядной станции для электромобилей и VR-тренажера выполнения работ повышенной опасности из безопасной среды.Например, компания "Профи Групп" представит на выставке собственную уникальную разработку — многофункциональную роботизированную машину для путевых работ А-650. НПО КАРАТ покажет приборы учета и цифровые решения для организации централизованной системы учета оптимального потребления и оцифровывания энергетических и природных ресурсов. НПФ "Мета-хром" продемонстрирует потенциальным партнерам газовый хроматографический комплекс, предназначенный для оснащения лабораторий.Кроме того, посетители выставки смогут оценить уникальную широкоформатную керамику, модифицированную стеклом — разработку отечественной компании "МЕДЛАЙТ". Также будет представлен широкий ассортимент гидравлического оборудования от компании "Энерпред".Под национальным брендом "Сделано в России" в выставке ИННОПРОМ примут участие крупнейшая автомобильная корпорация России "КАМАЗ", производитель полимерных компаундов на основе полиолефинов "Генезис М", предприятие для диагностики электротехнического оборудования "СКБ ЭП", производитель нефтепромыслового оборудования "Уфагидромаш", крупнейший производитель бытовой химии и косметики "Арнест ЮниРусь" и поставщик металлургического оборудования и комплектующих "ГайдСистемс".Made in Russia — это настоящий знак качества, и Российский экспортный центр приглашает заинтересованные узбекские организации оценить российскую продукцию и провести деловые переговоры с производителями. Уже запланировано более 200 b2b-встреч, которые позволят компаниям из России и Узбекистана наладить контакты и обсудить возможности сотрудничества.Напомним, российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий под эгидой бренда Made in Russia РЭЦ оказывают комплексную поддержку: компенсирует 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ также осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
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https://ria.ru/20250404/rets-2009284851.html
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россия
узбекистан
ташкент
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia), узбекистан, ташкент
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia), Узбекистан, Ташкент
Компании представят свои технологии под брендом Made in Russia на ИННОПРОМе

Более 50 компаний покажут промтехнологии под брендом Made in Russia на ИННОПРОМе

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на выставке
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на выставке - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Стенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на выставке
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. При поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) 51 российская компания примет участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая состоится 28-30 апреля в Ташкенте, Узбекистан, сообщает центр.
"Производители будут представлены под национальным брендом "Сделано в России". Экспозиция "Сделано в России" на ИННОПРОМ станет самой крупной среди иностранных и второй по масштабу после национальной экспозиции Узбекистана", - говорится в сообщении.
Представитель Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на конференции Возможности для российских компаний в ОАЭ и странах Персидского залива - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Значимость ОАЭ как хаба для выхода на рынки MENA растет
7 апреля, 14:29
На площади в 923 квадратных метра в новом выставочном центре CAEx посетители увидят надежную и высококачественную продукцию от компаний из разных регионов России: от оборудования для гравитационных схем обогащения золота и автоматизированных буровых гидроключей до ультрабыстрой зарядной станции для электромобилей и VR-тренажера выполнения работ повышенной опасности из безопасной среды.
Например, компания "Профи Групп" представит на выставке собственную уникальную разработку — многофункциональную роботизированную машину для путевых работ А-650. НПО КАРАТ покажет приборы учета и цифровые решения для организации централизованной системы учета оптимального потребления и оцифровывания энергетических и природных ресурсов. НПФ "Мета-хром" продемонстрирует потенциальным партнерам газовый хроматографический комплекс, предназначенный для оснащения лабораторий.
Кроме того, посетители выставки смогут оценить уникальную широкоформатную керамику, модифицированную стеклом — разработку отечественной компании "МЕДЛАЙТ". Также будет представлен широкий ассортимент гидравлического оборудования от компании "Энерпред".
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
РЭЦ: победителям конкурса "Знай наших" помогут выйти на зарубежные рынки
4 апреля, 11:21
Под национальным брендом "Сделано в России" в выставке ИННОПРОМ примут участие крупнейшая автомобильная корпорация России "КАМАЗ", производитель полимерных компаундов на основе полиолефинов "Генезис М", предприятие для диагностики электротехнического оборудования "СКБ ЭП", производитель нефтепромыслового оборудования "Уфагидромаш", крупнейший производитель бытовой химии и косметики "Арнест ЮниРусь" и поставщик металлургического оборудования и комплектующих "ГайдСистемс".
Made in Russia — это настоящий знак качества, и Российский экспортный центр приглашает заинтересованные узбекские организации оценить российскую продукцию и провести деловые переговоры с производителями. Уже запланировано более 200 b2b-встреч, которые позволят компаниям из России и Узбекистана наладить контакты и обсудить возможности сотрудничества.
Напомним, российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий под эгидой бренда Made in Russia РЭЦ оказывают комплексную поддержку: компенсирует 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ также осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.
График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
Цифровые данные - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Представитель РЭЦ принял участие в V Молодежном цифровом форуме
3 апреля, 15:35
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)УзбекистанТашкент
 
 
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