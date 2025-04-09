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Презентация доклада о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
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15:07 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/prestupleniya-2010157245.html
Презентация доклада о зверствах ВСУ в Курской области
Презентация доклада о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
Презентация доклада о зверствах ВСУ в Курской области
Презентация доклада "Военные преступления Вооруженных сил Украины на территории Курской области". РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:07:00+03:00
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курская область
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Презентация доклада "Военные преступления Вооруженных сил Украины на территории Курской области".
курская область
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353
60
353
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Доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов
Доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов
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60
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курская область, видео
Курская область
Презентация доклада о зверствах ВСУ в Курской области
Презентация доклада "Военные преступления Вооруженных сил Украины на территории Курской области".
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Презентация доклада о зверствах ВСУ в Курской области

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Презентация доклада "Военные преступления Вооруженных сил Украины на территории Курской области".
 
Курская область
 
 
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