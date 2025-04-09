СМИ: правительство Германии хочет стать посредником в торговле оружием
Правительство ФРГ решило заняться организацией экспорта вооружений
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правительство Германии планирует взять на себя роль посредника между немецкими производителями вооружений и зарубежными клиентами, пишет журнал WirtschaftsWoche со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
"Правительство Германии намерено стать посредником в торговле вооружениями… Соответственно, законы ФРГ должны быть изменены таким образом, чтобы правительство могло выступать посредником между (немецкой оборонной – ред.) промышленностью и потребителями – централизованно организовывать, контролировать и упрощать экспорт вооружений за границу", - говорится в статье.
Межведомственная рабочая группа планирует представить соответствующее предложение уже в мае. При этом блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ), которые ведут переговоры о формировании новой правящей коалиции, поддерживают эту инициативу, сообщает издание. Примечательно, что подобная идея рассматривалась и при формировании предыдущего правительства под руководством Олафа Шольца, но не была реализована в связи с возникшими "правовыми вопросами и моральными соображениями".
Реализация этих планов, по мнению источников журнала, в конечном счете позволит немецким оружейным концернам расширить производство, а заказчикам – закупать вооружения организованно и по более низким ценам. Авторы инициативы приводят в пример аналогичные экспортные механизмы, которые существуют, например, в США, Франции и Южной Корее.
В Германии основную роль в организации экспорта должно взять на себя министерство обороны. Участие других ведомств и механизм работы новой системы торговли вооружениями пока обсуждаются, говорится в статье.