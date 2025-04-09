https://ria.ru/20250409/pozhary-2010146706.html

В Бурятии тушат 11 лесных пожаров

В Бурятии тушат 11 лесных пожаров - РИА Новости, 09.04.2025

В Бурятии тушат 11 лесных пожаров

Одиннадцать лесных пожаров на общей площади почти до 2,5 тысячи гектаров тушат в Бурятии, угрозы населенным пунктам нет, сообщило республиканское агентство... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T05:54:00+03:00

2025-04-09T05:54:00+03:00

2025-04-09T05:54:00+03:00

происшествия

кижингинский район

заиграевский район

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УЛАН-УДЭ, 9 апр - РИА Новости. Одиннадцать лесных пожаров на общей площади почти до 2,5 тысячи гектаров тушат в Бурятии, угрозы населенным пунктам нет, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. Ранее агентство сообщало, что площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась втрое - до 1138 гектаров. Отмечалось, что причинами возникновения пожаров стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. "По оперативным данным, утром 9 апреля действует 11 лесных пожаров: в Еравнинском и Кижингинском районах на общей площади 2475,8 гектара... Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении. За сутки в республике обнаружено три возгорания в Еравнинском и Заиграевском районах, ликвидировано шесть лесных пожаров в Заиграевском, Кижингинском и Хоринском районах на общей площади порядка 600 гектаров. Причинами возникновения стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. На тушении работают 328 человек, задействована 61 единица лесопожарной техники. По словам руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергея Борошноева, тушение осложняется сильным ветром. "В Еравнинский район, где зарегистрировано 10 очагов, направлено 150 специалистов с других районов Бурятии. Все лесные пожары на сегодняшний день - последствие деятельности человека, сельхозпалы или неосторожное обращение с огнём", - приводятся в сообщении слова Борошноева. В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. В 2024 году пожароопасный сезон в регионе выдался сложным, так как в республике наблюдалась аномально жаркая погода. В начале июля того же года власти Бурятии вводили режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. В целом за период действия особого противопожарного периода в прошлом году в регионе было зарегистрировано более 600 лесных пожаров.

https://ria.ru/20250406/zabaykale-2009657007.html

https://ria.ru/20250404/pozhary-2009242508.html

кижингинский район

заиграевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кижингинский район, заиграевский район