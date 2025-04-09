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В роддоме на востоке Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 09.04.2025
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07:42 09.04.2025 (обновлено: 13:02 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/pozhar-2010152646.html
В роддоме на востоке Москвы ликвидировали открытое горение
В роддоме на востоке Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 09.04.2025
В роддоме на востоке Москвы ликвидировали открытое горение
Открытое горение на седьмом этаже роддома на востоке Москвы ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:42:00+03:00
2025-04-09T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Открытое горение на седьмом этаже роддома на востоке Москвы ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на седьмом этаже роддома на востоке Москвы, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В роддоме на востоке Москвы ликвидировали открытое горение

МЧС: открытое горение на седьмом этаже роддома на востоке Москвы ликвидировали

© МЧС Москвы/Пожар в роддоме на востоке Москвы. 9 апреля 2025
Пожар в роддоме на востоке Москвы. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© МЧС Москвы/
Пожар в роддоме на востоке Москвы. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Открытое горение на седьмом этаже роддома на востоке Москвы ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на седьмом этаже роддома на востоке Москвы, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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