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В роддоме на востоке Москвы ликвидировали открытое горение
В роддоме на востоке Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 09.04.2025
В роддоме на востоке Москвы ликвидировали открытое горение
Открытое горение на седьмом этаже роддома на востоке Москвы ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:42:00+03:00
2025-04-09T07:42:00+03:00
2025-04-09T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Открытое горение на седьмом этаже роддома на востоке Москвы ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на седьмом этаже роддома на востоке Москвы, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250120/pozhar-1994660177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В роддоме на востоке Москвы ликвидировали открытое горение
МЧС: открытое горение на седьмом этаже роддома на востоке Москвы ликвидировали