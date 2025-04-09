https://ria.ru/20250409/pozhar-2010152646.html

В роддоме на востоке Москвы ликвидировали открытое горение

В роддоме на востоке Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 09.04.2025

В роддоме на востоке Москвы ликвидировали открытое горение

Открытое горение на седьмом этаже роддома на востоке Москвы ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:42:00+03:00

2025-04-09T07:42:00+03:00

2025-04-09T13:02:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010215723_0:81:1127:715_1920x0_80_0_0_2d5c503f49a11df0f74dd1fd7b13ebd0.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Открытое горение на седьмом этаже роддома на востоке Москвы ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на седьмом этаже роддома на востоке Москвы, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250120/pozhar-1994660177.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)