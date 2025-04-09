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Польша поставит США 18 тысяч тонн тротила - РИА Новости, 09.04.2025
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15:02 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/polsha-2010261989.html
Польша поставит США 18 тысяч тонн тротила
Польша поставит США 18 тысяч тонн тротила - РИА Новости, 09.04.2025
Польша поставит США 18 тысяч тонн тротила
Польша поставит США 18 тысяч тонн тротила на 300 миллионов долларов в течение трех лет, сообщил журналистам польский заместитель министра национальной обороны... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:02:00+03:00
2025-04-09T15:02:00+03:00
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ВАРШАВА, 9 апр - РИА Новости. Польша поставит США 18 тысяч тонн тротила на 300 миллионов долларов в течение трех лет, сообщил журналистам польский заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик. "До сих пор мы встречались с представителями США, когда покупали вооружение и военную технику. Сегодня мы делимся своими возможностями и продаем нашу продукцию США", - сказал Томчик. Замминистра отметил, что Польша является крупнейшим в НАТО производителем тротила. "Nitro-Chem - это предприятие, которым мы можем гордиться. Речь идет о колоссальном контракте, мы говорим о контракте на 1,2 миллиарда злотых (около 300 миллионов долларов)", - подчеркнул Томчик. Заместитель министра добавил, что в среду подписывается контракт, который предусматривает поставку "в перспективе трех лет 18 тысяч тонн тротила в пользу США". Замминистра также выразил уверенность, что на выполнение контракта не повлияют американские пошлины, которые недавно ввел президент США Дональд Трамп. "Даже различного рода пошлины не будут для нас препятствием. Мы справимся с этим", - подытожил Томчик. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250408/duda-2010053917.html
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сша, польша, дональд трамп, нато, в мире
США, Польша, Дональд Трамп, НАТО, В мире
Польша поставит США 18 тысяч тонн тротила

Польша поставит США 18 тыс тонн тротила на 300 млн долларов в течение трех лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Польши и США
Флаги Польши и США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ВАРШАВА, 9 апр - РИА Новости. Польша поставит США 18 тысяч тонн тротила на 300 миллионов долларов в течение трех лет, сообщил журналистам польский заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.
"До сих пор мы встречались с представителями США, когда покупали вооружение и военную технику. Сегодня мы делимся своими возможностями и продаем нашу продукцию США", - сказал Томчик.
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Замминистра отметил, что Польша является крупнейшим в НАТО производителем тротила.
"Nitro-Chem - это предприятие, которым мы можем гордиться. Речь идет о колоссальном контракте, мы говорим о контракте на 1,2 миллиарда злотых (около 300 миллионов долларов)", - подчеркнул Томчик.
Заместитель министра добавил, что в среду подписывается контракт, который предусматривает поставку "в перспективе трех лет 18 тысяч тонн тротила в пользу США".
Замминистра также выразил уверенность, что на выполнение контракта не повлияют американские пошлины, которые недавно ввел президент США Дональд Трамп.
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"Даже различного рода пошлины не будут для нас препятствием. Мы справимся с этим", - подытожил Томчик.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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