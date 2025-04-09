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В Кузбассе мужчину арестовали за поджог сожительницы - РИА Новости, 09.04.2025
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13:52 09.04.2025 (обновлено: 14:15 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/podzhog-2010230578.html
В Кузбассе мужчину арестовали за поджог сожительницы
В Кузбассе мужчину арестовали за поджог сожительницы - РИА Новости, 09.04.2025
В Кузбассе мужчину арестовали за поджог сожительницы
Жителя города Новокузнецка, который из-за неприязненных отношений облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, арестовали, сообщила пресс-служба РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:52:00+03:00
2025-04-09T14:15:00+03:00
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 9 апр – РИА Новости. Жителя города Новокузнецка, который из-за неприязненных отношений облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, арестовали, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. "Предварительно установлено, что 5 апреля 2025 года, находясь в квартире одного из домов по улице 25 лет Октября в городе Новокузнецке, в ходе конфликта с сожительницей, возникшего на почве личных неприязненных отношений, фигурант облил женщину из имевшегося при себе флакона легковоспламеняющейся жидкостью, после этого поджег потерпевшую с использованием зажигалки, с места преступления скрылся", – говорится в сообщении. Пострадавшая сообщила о случившемся дочери, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов. С ожогами женщина была доставлена в больницу, она находится в тяжелом состоянии. В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД следственных и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение мужчины было установлено. Следователем ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). "Судом (мужчине – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в ведомстве. В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, назначаются необходимые судебные экспертизы.
https://ria.ru/20240819/kchr-1967057720.html
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новокузнецк
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происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе мужчину арестовали за поджог сожительницы

СК: жителя Новокузнецка арестовали за поджог сожительницы во время конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 9 апр – РИА Новости. Жителя города Новокузнецка, который из-за неприязненных отношений облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, арестовали, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"Предварительно установлено, что 5 апреля 2025 года, находясь в квартире одного из домов по улице 25 лет Октября в городе Новокузнецке, в ходе конфликта с сожительницей, возникшего на почве личных неприязненных отношений, фигурант облил женщину из имевшегося при себе флакона легковоспламеняющейся жидкостью, после этого поджег потерпевшую с использованием зажигалки, с места преступления скрылся", – говорится в сообщении.
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Пострадавшая сообщила о случившемся дочери, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов.
С ожогами женщина была доставлена в больницу, она находится в тяжелом состоянии.
В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД следственных и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение мужчины было установлено. Следователем ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).
"Судом (мужчине – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, назначаются необходимые судебные экспертизы.
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