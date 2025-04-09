https://ria.ru/20250409/podrostok-2010231468.html

На москвича, ударившего подростка в метро, завели дело

На москвича, ударившего подростка в метро, завели дело - РИА Новости, 09.04.2025

На москвича, ударившего подростка в метро, завели дело

Против москвича, ударившего 14-летнего подростка в грудь за громкую беседу с друзьями в метро, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:56:00+03:00

2025-04-09T13:56:00+03:00

2025-04-09T13:56:00+03:00

происшествия

россия

московский метрополитен

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Против москвича, ударившего 14-летнего подростка в грудь за громкую беседу с друзьями в метро, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене привлекли 32-летнего жителя столицы к уголовной ответственности за причинение побоев несовершеннолетнему... На время расследования преступления фигурант отпущен под подписку о невыезде", - говорится в сообщении. Как установили полицейские, поздним вечером 12 марта мужчина, находясь в вагоне электропоезда, следующего от станции "Каховская" в сторону "Варшавской" Большой кольцевой линии, подошёл к компании молодых людей, вступил с ними в перепалку, после чего нанёс одному из собеседников, которым оказался 14-летний подросток, сильный удар кулаком в область груди. Злоумышленник скрылся, пострадавший сначала обратился за помощью к сотрудникам полиции, а затем в медицинское учреждение, где ему диагностировали ушиб грудной клетки. На следующий день после инцидента полицейские Московского метрополитена вычислили и на станции метро "Полянка" задержали подозреваемого в причинении побоев. Мужчина рассказал полицейским, что напал на несовершеннолетнего, так как ему не понравилось, что тот громко разговаривал со своими друзьями. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои).

https://ria.ru/20241223/moskva-1990789454.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московский метрополитен, москва