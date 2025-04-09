На москвича, ударившего подростка в метро, завели дело
На ударившего подростка в метро за громкий разговор москвича завели дело
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Против москвича, ударившего 14-летнего подростка в грудь за громкую беседу с друзьями в метро, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене привлекли 32-летнего жителя столицы к уголовной ответственности за причинение побоев несовершеннолетнему... На время расследования преступления фигурант отпущен под подписку о невыезде", - говорится в сообщении.
Как установили полицейские, поздним вечером 12 марта мужчина, находясь в вагоне электропоезда, следующего от станции "Каховская" в сторону "Варшавской" Большой кольцевой линии, подошёл к компании молодых людей, вступил с ними в перепалку, после чего нанёс одному из собеседников, которым оказался 14-летний подросток, сильный удар кулаком в область груди. Злоумышленник скрылся, пострадавший сначала обратился за помощью к сотрудникам полиции, а затем в медицинское учреждение, где ему диагностировали ушиб грудной клетки.
На следующий день после инцидента полицейские Московского метрополитена вычислили и на станции метро "Полянка" задержали подозреваемого в причинении побоев. Мужчина рассказал полицейским, что напал на несовершеннолетнего, так как ему не понравилось, что тот громко разговаривал со своими друзьями. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои).
Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро
23 декабря 2024, 11:09