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На москвича, ударившего подростка в метро, завели дело - РИА Новости, 09.04.2025
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13:56 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/podrostok-2010231468.html
На москвича, ударившего подростка в метро, завели дело
На москвича, ударившего подростка в метро, завели дело - РИА Новости, 09.04.2025
На москвича, ударившего подростка в метро, завели дело
Против москвича, ударившего 14-летнего подростка в грудь за громкую беседу с друзьями в метро, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:56:00+03:00
2025-04-09T13:56:00+03:00
происшествия
россия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Против москвича, ударившего 14-летнего подростка в грудь за громкую беседу с друзьями в метро, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене привлекли 32-летнего жителя столицы к уголовной ответственности за причинение побоев несовершеннолетнему... На время расследования преступления фигурант отпущен под подписку о невыезде", - говорится в сообщении. Как установили полицейские, поздним вечером 12 марта мужчина, находясь в вагоне электропоезда, следующего от станции "Каховская" в сторону "Варшавской" Большой кольцевой линии, подошёл к компании молодых людей, вступил с ними в перепалку, после чего нанёс одному из собеседников, которым оказался 14-летний подросток, сильный удар кулаком в область груди. Злоумышленник скрылся, пострадавший сначала обратился за помощью к сотрудникам полиции, а затем в медицинское учреждение, где ему диагностировали ушиб грудной клетки. На следующий день после инцидента полицейские Московского метрополитена вычислили и на станции метро "Полянка" задержали подозреваемого в причинении побоев. Мужчина рассказал полицейским, что напал на несовершеннолетнего, так как ему не понравилось, что тот громко разговаривал со своими друзьями. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои).
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происшествия, россия, московский метрополитен, москва
Происшествия, Россия, Московский метрополитен, Москва
На москвича, ударившего подростка в метро, завели дело

На ударившего подростка в метро за громкий разговор москвича завели дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Против москвича, ударившего 14-летнего подростка в грудь за громкую беседу с друзьями в метро, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене привлекли 32-летнего жителя столицы к уголовной ответственности за причинение побоев несовершеннолетнему... На время расследования преступления фигурант отпущен под подписку о невыезде", - говорится в сообщении.
Как установили полицейские, поздним вечером 12 марта мужчина, находясь в вагоне электропоезда, следующего от станции "Каховская" в сторону "Варшавской" Большой кольцевой линии, подошёл к компании молодых людей, вступил с ними в перепалку, после чего нанёс одному из собеседников, которым оказался 14-летний подросток, сильный удар кулаком в область груди. Злоумышленник скрылся, пострадавший сначала обратился за помощью к сотрудникам полиции, а затем в медицинское учреждение, где ему диагностировали ушиб грудной клетки.
На следующий день после инцидента полицейские Московского метрополитена вычислили и на станции метро "Полянка" задержали подозреваемого в причинении побоев. Мужчина рассказал полицейским, что напал на несовершеннолетнего, так как ему не понравилось, что тот громко разговаривал со своими друзьями. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои).
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