https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010327187.html
Выпуск томатного соуса и кетчупа в Подмосковье вырос на 13,4%
Выпуск томатного соуса и кетчупа в Подмосковье вырос на 13,4% - РИА Новости, 09.04.2025
Выпуск томатного соуса и кетчупа в Подмосковье вырос на 13,4%
Подмосковные предприятия выпустили кетчупа и томатного соуса с января по февраль этого года на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:29:00+03:00
2025-04-09T18:29:00+03:00
2025-04-09T18:29:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Подмосковные предприятия выпустили кетчупа и томатного соуса с января по февраль этого года на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Уточняется, что выпуск за два месяца текущего года составил 5 тысяч тонн продукции. За прошлый год региональные предприятия произвели 35,3 тысячи тонн данного вида продукции. "Объем производства кетчупов и томатных соусов региональными производителями с января по февраль 2025 года составил 5 тысяч тонн, что больше цифр аналогичного периода прошлого года на 13,4%", — говорится в сообщении. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что за первые два месяца текущего года подмосковные кондитеры выпустили 83,2 тысячи тонн изделий.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Выпуск томатного соуса и кетчупа в Подмосковье вырос на 13,4%
Компании Подмосковья выпустили кетчупа и томатного соуса на 13,4% больше
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Подмосковные предприятия выпустили кетчупа и томатного соуса с января по февраль этого года на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Уточняется, что выпуск за два месяца текущего года составил 5 тысяч тонн продукции.
За прошлый год региональные предприятия произвели 35,3 тысячи тонн данного вида продукции.
"Объем производства кетчупов и томатных соусов региональными производителями с января по февраль 2025 года составил 5 тысяч тонн, что больше цифр аналогичного периода прошлого года на 13,4%", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что за первые два месяца текущего года подмосковные кондитеры выпустили 83,2 тысячи тонн изделий.