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Свыше 1,5 миллиарда рублей в виде поручительств получил бизнес Подмосковья - РИА Новости, 09.04.2025
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Твой бизнес
 
15:52 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010274572.html
Свыше 1,5 миллиарда рублей в виде поручительств получил бизнес Подмосковья
Свыше 1,5 миллиарда рублей в виде поручительств получил бизнес Подмосковья - РИА Новости, 09.04.2025
Свыше 1,5 миллиарда рублей в виде поручительств получил бизнес Подмосковья
Подмосковный гарантийный фонд выдал предпринимателям региона поручительства на сумму более 1,5 миллиарда рублей с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:52:00+03:00
2025-04-09T15:52:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Подмосковный гарантийный фонд выдал предпринимателям региона поручительства на сумму более 1,5 миллиарда рублей с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "С начала 2025 года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 110 компаний малого и среднего предпринимательства (МСП). Суммарно бизнесу было выдано 132 поручительства на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей", — сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 5,3 миллиарда рублей заемных средств. Так, поддержкой Гарантийного фонда воспользовалась трикотажная фабрика в области. Она получила поручительство на сумму 3,4 миллиона рублей. Компания занимается производством вязаной одежды для детей. Поддержка позволила привлечь 6,9 миллиона рублей кредитных средств, которые будут направлены на покупку нового оборудования. Это позволит расширить ассортимент товаров фабрики. Предприниматели Подмосковья могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса.
https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009885482.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Свыше 1,5 миллиарда рублей в виде поручительств получил бизнес Подмосковья

Более 1,5 миллиарда рублей в виде поручительств получил МСБ Московской области

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Подмосковный гарантийный фонд выдал предпринимателям региона поручительства на сумму более 1,5 миллиарда рублей с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"С начала 2025 года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 110 компаний малого и среднего предпринимательства (МСП). Суммарно бизнесу было выдано 132 поручительства на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей", — сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Она отметила, что поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 5,3 миллиарда рублей заемных средств.
Так, поддержкой Гарантийного фонда воспользовалась трикотажная фабрика в области. Она получила поручительство на сумму 3,4 миллиона рублей. Компания занимается производством вязаной одежды для детей. Поддержка позволила привлечь 6,9 миллиона рублей кредитных средств, которые будут направлены на покупку нового оборудования. Это позволит расширить ассортимент товаров фабрики.
Предприниматели Подмосковья могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса.
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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