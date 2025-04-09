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Свыше 20 информщитов оборудовали на ж/д станциях и переходах Подмосковья - РИА Новости, 09.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:38 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010272033.html
Свыше 20 информщитов оборудовали на ж/д станциях и переходах Подмосковья
Свыше 20 информщитов оборудовали на ж/д станциях и переходах Подмосковья - РИА Новости, 09.04.2025
Свыше 20 информщитов оборудовали на ж/д станциях и переходах Подмосковья
Более 20 информационных щитов оборудовали на железнодорожных станциях и пешеходных переходах в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:38:00+03:00
2025-04-09T15:38:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коломна
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Более 20 информационных щитов оборудовали на железнодорожных станциях и пешеходных переходах в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Так, больше всего щитов установили в городском округе Коломна, Люберцах и Луховицах. В ведомстве отметили, что всего в этом году на ж/д инфраструктуре Подмосковья планируется оборудовать порядка 200 информационных щитов — это напомнит пассажирам о важных правилах безопасного пребывания на железной дороге, а также позволит предупредить и снизить число смертельных случаев. На информационных конструкциях размещены призывы не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда и переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал. Также в регионе в ходе комплекса мер по снижению смертности на железной дороге продолжается строительство пешеходных переходов, устройство камер, ограждений разного типа. Кроме того, проводятся регулярные профилактические рейды и дежурства на станциях и переходах.
https://ria.ru/20250409/ovoschi-2010268686.html
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московская область (подмосковье), коломна, люберцы, луховицы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Люберцы, Луховицы
Свыше 20 информщитов оборудовали на ж/д станциях и переходах Подмосковья

Более 20 информщитов оборудовали на ж/д станциях и переходах Московской области

© РИА Новости / Максим БлиновВид города Коломна в Московской области
Вид города Коломна в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид города Коломна в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Более 20 информационных щитов оборудовали на железнодорожных станциях и пешеходных переходах в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, больше всего щитов установили в городском округе Коломна, Люберцах и Луховицах.
Томаты - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Почти 13 млн рублей направят на поддержку производителей овощей в МО
Вчера, 15:26
В ведомстве отметили, что всего в этом году на ж/д инфраструктуре Подмосковья планируется оборудовать порядка 200 информационных щитов — это напомнит пассажирам о важных правилах безопасного пребывания на железной дороге, а также позволит предупредить и снизить число смертельных случаев.
На информационных конструкциях размещены призывы не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда и переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал.
Также в регионе в ходе комплекса мер по снижению смертности на железной дороге продолжается строительство пешеходных переходов, устройство камер, ограждений разного типа. Кроме того, проводятся регулярные профилактические рейды и дежурства на станциях и переходах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоломнаЛюберцыЛуховицы
 
 
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