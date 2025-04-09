https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010272033.html

Свыше 20 информщитов оборудовали на ж/д станциях и переходах Подмосковья

Свыше 20 информщитов оборудовали на ж/д станциях и переходах Подмосковья - РИА Новости, 09.04.2025

Свыше 20 информщитов оборудовали на ж/д станциях и переходах Подмосковья

Более 20 информационных щитов оборудовали на железнодорожных станциях и пешеходных переходах в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:38:00+03:00

2025-04-09T15:38:00+03:00

2025-04-09T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Более 20 информационных щитов оборудовали на железнодорожных станциях и пешеходных переходах в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Так, больше всего щитов установили в городском округе Коломна, Люберцах и Луховицах. В ведомстве отметили, что всего в этом году на ж/д инфраструктуре Подмосковья планируется оборудовать порядка 200 информационных щитов — это напомнит пассажирам о важных правилах безопасного пребывания на железной дороге, а также позволит предупредить и снизить число смертельных случаев. На информационных конструкциях размещены призывы не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда и переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал. Также в регионе в ходе комплекса мер по снижению смертности на железной дороге продолжается строительство пешеходных переходов, устройство камер, ограждений разного типа. Кроме того, проводятся регулярные профилактические рейды и дежурства на станциях и переходах.

https://ria.ru/20250409/ovoschi-2010268686.html

https://ria.ru/20250409/vorobev-2010251157.html

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московская область (подмосковье), коломна, люберцы, луховицы