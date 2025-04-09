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СМИ: в Одесской области сотрудник военкомата умер от передозировки
СМИ: в Одесской области сотрудник военкомата умер от передозировки - РИА Новости, 09.04.2025
СМИ: в Одесской области сотрудник военкомата умер от передозировки
Сотрудник военкомата в городе Рени в Одесской области умер от передозировки наркотиков, сообщило в среду местное издание "Бессарабия Inform". РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:43:00+03:00
2025-04-09T17:43:00+03:00
2025-04-09T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сотрудник военкомата в городе Рени в Одесской области умер от передозировки наркотиков, сообщило в среду местное издание "Бессарабия Inform". Город Рени расположен на юго-западе Одесской области на берегу Дуная, по которому проходит граница Украины и Румынии. "В Рени сотрудник военкомата умер от передозировки", - говорится в материале на сайте "Бессарабия Inform". Как уточняют в издании, 49-летний мужчина был доставлен в больницу в понедельник днем, вскоре после этого он скончался. Как уточняют в издании, незадолго до госпитализации мужчина принимал наркотические вещества. Предварительная причина смерти - отек мозга.
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007612733.html
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в мире, одесская область, дунай (река), украина, русский язык в мире
В мире, Одесская область, Дунай (река), Украина, Русский язык в мире
СМИ: в Одесской области сотрудник военкомата умер от передозировки
Сотрудник военкомата в Одесской области умер от передозировки наркотиков