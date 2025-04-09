Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Одесской области сотрудник военкомата умер от передозировки - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/peredozirovka-2010317333.html
СМИ: в Одесской области сотрудник военкомата умер от передозировки
СМИ: в Одесской области сотрудник военкомата умер от передозировки - РИА Новости, 09.04.2025
СМИ: в Одесской области сотрудник военкомата умер от передозировки
Сотрудник военкомата в городе Рени в Одесской области умер от передозировки наркотиков, сообщило в среду местное издание "Бессарабия Inform". РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:43:00+03:00
2025-04-09T17:43:00+03:00
в мире
одесская область
дунай (река)
украина
русский язык в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1920x0_80_0_0_352e8f97adcc3dcbd7d0b857dcc20b7c.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сотрудник военкомата в городе Рени в Одесской области умер от передозировки наркотиков, сообщило в среду местное издание "Бессарабия Inform". Город Рени расположен на юго-западе Одесской области на берегу Дуная, по которому проходит граница Украины и Румынии. "В Рени сотрудник военкомата умер от передозировки", - говорится в материале на сайте "Бессарабия Inform". Как уточняют в издании, 49-летний мужчина был доставлен в больницу в понедельник днем, вскоре после этого он скончался. Как уточняют в издании, незадолго до госпитализации мужчина принимал наркотические вещества. Предварительная причина смерти - отек мозга.
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007612733.html
одесская область
дунай (река)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_92:0:1009:688_1920x0_80_0_0_9d4b5c6550cbefb746d980f707a6eddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, дунай (река), украина, русский язык в мире
В мире, Одесская область, Дунай (река), Украина, Русский язык в мире
СМИ: в Одесской области сотрудник военкомата умер от передозировки

Сотрудник военкомата в Одесской области умер от передозировки наркотиков

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сотрудник военкомата в городе Рени в Одесской области умер от передозировки наркотиков, сообщило в среду местное издание "Бессарабия Inform".
Город Рени расположен на юго-западе Одесской области на берегу Дуная, по которому проходит граница Украины и Румынии.
"В Рени сотрудник военкомата умер от передозировки", - говорится в материале на сайте "Бессарабия Inform".
Как уточняют в издании, 49-летний мужчина был доставлен в больницу в понедельник днем, вскоре после этого он скончался. Как уточняют в издании, незадолго до госпитализации мужчина принимал наркотические вещества. Предварительная причина смерти - отек мозга.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
На Украине пьяный сотрудник военкомата устроил ДТП
27 марта, 09:06
 
В миреОдесская областьДунай (река)УкраинаРусский язык в мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала