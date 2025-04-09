https://ria.ru/20250409/ovoschi-2010331113.html

В Подмосковье собрали более 37,4 тысячи тонн овощей с начала года

В Подмосковье собрали более 37,4 тысячи тонн овощей с начала года - РИА Новости, 09.04.2025

В Подмосковье собрали более 37,4 тысячи тонн овощей с начала года

В Подмосковье собрали свыше 37,4 тысячи тонн овощей с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:47:00+03:00

2025-04-09T18:47:00+03:00

2025-04-09T18:47:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Подмосковье собрали свыше 37,4 тысячи тонн овощей с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Таким образом, в регионе собрали 24,7 тысячи тонн огурцов, около 12 тысяч тонн томатов и свыше 700 тонн прочих сельхозкультур. Общая площадь теплиц, где выращивают культуры защищенного грунта, превышает 228 гектаров. "В Московской области активно развивается тепличное хозяйство — на круглогодичной основе аграрии выращивают культуры защищенного грунта. Только с начала года в регионе было собрано более 37,4 тысячи тонн овощей, из которых 24,7 тысячи тонн – огурцы, около 12 тысяч тонн — томаты и свыше 700 тонн — прочие сельхозкультуры", — говорится в сообщении. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что урожай овощей защищенного грунта в Московской области составил 34,8 тысячи тонн с начала года.

https://ria.ru/20250409/ovoschi-2010268686.html

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московская область (подмосковье)