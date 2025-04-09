https://ria.ru/20250409/ovoschi-2010331113.html
В Подмосковье собрали более 37,4 тысячи тонн овощей с начала года
В Подмосковье собрали более 37,4 тысячи тонн овощей с начала года - РИА Новости, 09.04.2025
В Подмосковье собрали более 37,4 тысячи тонн овощей с начала года
В Подмосковье собрали свыше 37,4 тысячи тонн овощей с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:47:00+03:00
2025-04-09T18:47:00+03:00
2025-04-09T18:47:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945648979_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_a7f8a069674fbac630f5df1a8f922e2f.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Подмосковье собрали свыше 37,4 тысячи тонн овощей с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Таким образом, в регионе собрали 24,7 тысячи тонн огурцов, около 12 тысяч тонн томатов и свыше 700 тонн прочих сельхозкультур. Общая площадь теплиц, где выращивают культуры защищенного грунта, превышает 228 гектаров. "В Московской области активно развивается тепличное хозяйство — на круглогодичной основе аграрии выращивают культуры защищенного грунта. Только с начала года в регионе было собрано более 37,4 тысячи тонн овощей, из которых 24,7 тысячи тонн – огурцы, около 12 тысяч тонн — томаты и свыше 700 тонн — прочие сельхозкультуры", — говорится в сообщении. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что урожай овощей защищенного грунта в Московской области составил 34,8 тысячи тонн с начала года.
https://ria.ru/20250409/ovoschi-2010268686.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945648979_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_9a0ac496ef8a8dbf8515fa1fd239bf6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье собрали более 37,4 тысячи тонн овощей с начала года
Свыше 37,4 тысячи тонн овощей собрали в Московской области с начала года
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Подмосковье собрали свыше 37,4 тысячи тонн овощей с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Таким образом, в регионе собрали 24,7 тысячи тонн огурцов, около 12 тысяч тонн томатов и свыше 700 тонн прочих сельхозкультур. Общая площадь теплиц, где выращивают культуры защищенного грунта, превышает 228 гектаров.
"В Московской области активно развивается тепличное хозяйство — на круглогодичной основе аграрии выращивают культуры защищенного грунта. Только с начала года в регионе было собрано более 37,4 тысячи тонн овощей, из которых 24,7 тысячи тонн – огурцы, около 12 тысяч тонн — томаты и свыше 700 тонн — прочие сельхозкультуры", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что урожай овощей защищенного грунта в Московской области составил 34,8 тысячи тонн с начала года.