Почти 13 млн рублей направят на поддержку производителей овощей в МО
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Московской области завершился прием заявок на субсидии для производителей овощей. В 2024 году на эти цели выделено свыше 12,9 миллионов рублей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минсельхозпрод.
Прием заявок на получение субсидий стартовал в феврале сразу по нескольким направлениям, в том числе для производителей овощей.
В результате финансовую помощь распределили между несколькими компаниями: "АЭСО" получит 4,3 миллиона рублей, "Сергиевское" – 1,7 миллиона, "Эко Фреш" – 1,6 миллиона, "Раменье" – 1,5 миллиона, агросоюз "За Родину" – 1,4 миллиона, а "Веселый агроном" – 842 тысячи рублей.
В 2024 году аналогичную поддержку получили пять хозяйств, общая сумма составила более 1,7 миллиона рублей. Всего в минувшем году подмосковные производители вырастили свыше 240 тонн овощей открытого грунта.
Прием заявок на получение субсидий стартовал в феврале сразу по нескольким направлениям, в том числе для производителей овощей.
В результате финансовую помощь распределили между несколькими компаниями: "АЭСО" получит 4,3 миллиона рублей, "Сергиевское" – 1,7 миллиона, "Эко Фреш" – 1,6 миллиона, "Раменье" – 1,5 миллиона, агросоюз "За Родину" – 1,4 миллиона, а "Веселый агроном" – 842 тысячи рублей.
В 2024 году аналогичную поддержку получили пять хозяйств, общая сумма составила более 1,7 миллиона рублей. Всего в минувшем году подмосковные производители вырастили свыше 240 тонн овощей открытого грунта.