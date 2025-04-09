https://ria.ru/20250409/ovoschi-2010268686.html

Почти 13 млн рублей направят на поддержку производителей овощей в МО

Почти 13 млн рублей направят на поддержку производителей овощей в МО - РИА Новости, 09.04.2025

Почти 13 млн рублей направят на поддержку производителей овощей в МО

В Московской области завершился прием заявок на субсидии для производителей овощей. В 2024 году на эти цели выделено свыше 12,9 миллионов рублей. Об этом... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:26:00+03:00

2025-04-09T15:26:00+03:00

2025-04-09T15:26:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999072895_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_ede30d756c5f3601ebc52e68b7c628ab.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Московской области завершился прием заявок на субсидии для производителей овощей. В 2024 году на эти цели выделено свыше 12,9 миллионов рублей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минсельхозпрод. Прием заявок на получение субсидий стартовал в феврале сразу по нескольким направлениям, в том числе для производителей овощей. В результате финансовую помощь распределили между несколькими компаниями: "АЭСО" получит 4,3 миллиона рублей, "Сергиевское" – 1,7 миллиона, "Эко Фреш" – 1,6 миллиона, "Раменье" – 1,5 миллиона, агросоюз "За Родину" – 1,4 миллиона, а "Веселый агроном" – 842 тысячи рублей. В 2024 году аналогичную поддержку получили пять хозяйств, общая сумма составила более 1,7 миллиона рублей. Всего в минувшем году подмосковные производители вырастили свыше 240 тонн овощей открытого грунта.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)