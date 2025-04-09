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Почти 13 млн рублей направят на поддержку производителей овощей в МО - РИА Новости, 09.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:26 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/ovoschi-2010268686.html
Почти 13 млн рублей направят на поддержку производителей овощей в МО
Почти 13 млн рублей направят на поддержку производителей овощей в МО - РИА Новости, 09.04.2025
Почти 13 млн рублей направят на поддержку производителей овощей в МО
В Московской области завершился прием заявок на субсидии для производителей овощей. В 2024 году на эти цели выделено свыше 12,9 миллионов рублей. Об этом... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:26:00+03:00
2025-04-09T15:26:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Московской области завершился прием заявок на субсидии для производителей овощей. В 2024 году на эти цели выделено свыше 12,9 миллионов рублей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минсельхозпрод. Прием заявок на получение субсидий стартовал в феврале сразу по нескольким направлениям, в том числе для производителей овощей. В результате финансовую помощь распределили между несколькими компаниями: "АЭСО" получит 4,3 миллиона рублей, "Сергиевское" – 1,7 миллиона, "Эко Фреш" – 1,6 миллиона, "Раменье" – 1,5 миллиона, агросоюз "За Родину" – 1,4 миллиона, а "Веселый агроном" – 842 тысячи рублей. В 2024 году аналогичную поддержку получили пять хозяйств, общая сумма составила более 1,7 миллиона рублей. Всего в минувшем году подмосковные производители вырастили свыше 240 тонн овощей открытого грунта.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 13 млн рублей направят на поддержку производителей овощей в МО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТоматы
Томаты - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Московской области завершился прием заявок на субсидии для производителей овощей. В 2024 году на эти цели выделено свыше 12,9 миллионов рублей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минсельхозпрод.

Прием заявок на получение субсидий стартовал в феврале сразу по нескольким направлениям, в том числе для производителей овощей.

В результате финансовую помощь распределили между несколькими компаниями: "АЭСО" получит 4,3 миллиона рублей, "Сергиевское" – 1,7 миллиона, "Эко Фреш" – 1,6 миллиона, "Раменье" – 1,5 миллиона, агросоюз "За Родину" – 1,4 миллиона, а "Веселый агроном" – 842 тысячи рублей.

В 2024 году аналогичную поддержку получили пять хозяйств, общая сумма составила более 1,7 миллиона рублей. Всего в минувшем году подмосковные производители вырастили свыше 240 тонн овощей открытого грунта.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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