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Почти неприступный. Как был взят город-крепость Кенигсберг - РИА Новости, 09.04.2025
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09:00 09.04.2025 (обновлено: 17:20 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/osvobozhdenie-2009296149.html
Почти неприступный. Как был взят город-крепость Кенигсберг
Почти неприступный. Как был взят город-крепость Кенигсберг - РИА Новости, 09.04.2025
Почти неприступный. Как был взят город-крепость Кенигсберг
9 апреля 1945 года войска Красной армии взяли город-крепость Кенигсберг. Это событие стало одним из главных аккордов в Восточно-Прусской стратегической... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:00:00+03:00
2025-04-09T17:20:00+03:00
освобождение. путь к победе
кенигсберг
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
социальный навигатор
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9 апреля 1945 года войска Красной армии взяли город-крепость Кенигсберг. Это событие стало одним из главных аккордов в Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, целью которой был разгром группировки вермахта в Восточной Пруссии и Северной Польше. Успешное выполнение операции открыло советским войскам прямой путь на Берлин.До полного разгрома нацистской Германии оставались считаные недели. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, запечатлены кадры из жизни советских солдат, которые, не жалея сил и жизни, сражались за мир и благополучие будущих поколений.
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РИА Новости
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96
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освобождение. путь к победе, фото, кенигсберг, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, социальный навигатор, совинформбюро
Освобождение. Путь к Победе, Кенигсберг, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Социальный навигатор, Совинформбюро

Почти неприступный. Как был взят город-крепость Кенигсберг

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9 апреля 1945 года войска Красной армии взяли город-крепость Кенигсберг. Это событие стало одним из главных аккордов в Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, целью которой был разгром группировки вермахта в Восточной Пруссии и Северной Польше. Успешное выполнение операции открыло советским войскам прямой путь на Берлин.
До полного разгрома нацистской Германии оставались считаные недели. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, запечатлены кадры из жизни советских солдат, которые, не жалея сил и жизни, сражались за мир и благополучие будущих поколений.
© РИА Новости / Ефим Копыт | Перейти в медиабанкВосточно-Прусская стратегическая операция (13 января — 25 апреля 1945 года). Подразделение самоходных установок СУ 76-М из состава войск 2-го Белорусского фронта на марше под Кёнигсбергом. Восточная Пруссия, январь-февраль 1945 года.
Восточно-Прусская стратегическая операция
Восточно-Прусская стратегическая операция (13 января — 25 апреля 1945 года). Подразделение самоходных установок СУ 76-М из состава войск 2-го Белорусского фронта на марше под Кёнигсбергом. Восточная Пруссия, январь-февраль 1945 года.
© РИА Новости / Ефим Копыт
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1 из 10
© РИА Новости / Николай Максимов | Перейти в медиабанкСоветские солдаты сбивают нацистскую символику с фронтона здания в освобожденном городе Меденау (ныне Логвино). Восточная Пруссия, 1945 год.
Советские солдаты сбивают нацистскую символику с фронтона здания в освобожденном городе Меденау (ныне Логвино).
Советские солдаты сбивают нацистскую символику с фронтона здания в освобожденном городе Меденау (ныне Логвино). Восточная Пруссия, 1945 год.
© РИА Новости / Николай Максимов
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2 из 10
© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанкКенигсбергская наступательная операция (6 — 9 апреля 1945). Войска 1-й гвардейской Пролетарской Московско-Минской стрелковой дивизии 16-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта идут в атаку на подступах к Кенигсбергу.
Войска первой гвардейской дивизии идут в атаку на подступах Кенигсберга
Кенигсбергская наступательная операция (6 — 9 апреля 1945). Войска 1-й гвардейской Пролетарской Московско-Минской стрелковой дивизии 16-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта идут в атаку на подступах к Кенигсбергу.
© РИА Новости / Сергей Косырев
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3 из 10
© РИА Новости / Василий Савранский | Перейти в медиабанк

Кенигсбергская наступательная операция (6 — 9 апреля 1945 года). Герой Советского Союза, командир 40-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии полковник Степан Андреевич Скрынников. Восточная Пруссия, апрель 1945 года.

 Герой Советского Союза, командир 40-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии полковник Степан Андреевич Скрынников.

Кенигсбергская наступательная операция (6 — 9 апреля 1945 года). Герой Советского Союза, командир 40-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии полковник Степан Андреевич Скрынников. Восточная Пруссия, апрель 1945 года.

© РИА Новости / Василий Савранский
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4 из 10
© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Кенигсбергская наступательная операция. 3-й Белорусский фронт. Штурм Кенигсберга.
Штурм Кенигсберга
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Кенигсбергская наступательная операция. 3-й Белорусский фронт. Штурм Кенигсберга.
© РИА Новости / Сергей Косырев
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5 из 10
© РИА Новости / Николай МаксимовКенигсбергская наступательная операция (6 — 9 апреля 1945). Колона Красной армии движется по Кенигсбергу. Восточная Пруссия, апрель 1945 года.
Кенигсбергская наступательная операция (6 — 9 апреля 1945). Колона Красной армии движется по Кенигсбергу.
Кенигсбергская наступательная операция (6 — 9 апреля 1945). Колона Красной армии движется по Кенигсбергу. Восточная Пруссия, апрель 1945 года.
© РИА Новости / Николай Максимов
6 из 10
© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанкЖители освобожденного советскими войсками Кенигсберга возвращаются домой. Восточная Пруссия, апрель 1945 года.
Жители освобожденного советскими войсками Кенигсберга возвращаются домой.
Жители освобожденного советскими войсками Кенигсберга возвращаются домой. Восточная Пруссия, апрель 1945 года.
© РИА Новости / Сергей Косырев
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7 из 10
© РИА Новости / Василий Савранский | Перейти в медиабанкМоряки Краснознаменного Балтийского флота в гостях у танкистов, освобождавших Кенигсберг. Восточная Пруссия, апрель 1945 года.
Моряки Краснознаменного Балтийского флота в гостях у танкистов, освобождавших Кенигсберг.
Моряки Краснознаменного Балтийского флота в гостях у танкистов, освобождавших Кенигсберг. Восточная Пруссия, апрель 1945 года.
© РИА Новости / Василий Савранский
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкВыступление клоуна фронтовой бригады Московского цирка Бориса Вяткина перед бойцами Красной армии, штурмовавшими Кёнигсберг. Восточная Пруссия, апрель 1945 года.
Выступление клоуна фронтовой бригады Московского цирка Бориса Вяткина перед бойцами Красной армии, штурмовавшими Кёнигсберг.
Выступление клоуна фронтовой бригады Московского цирка Бориса Вяткина перед бойцами Красной армии, штурмовавшими Кёнигсберг. Восточная Пруссия, апрель 1945 года.
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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9 из 10
© РИА Новости / Василий Савранский | Перейти в медиабанк3-й Белорусский фронт. Регулировщик, указывающий направление на Берлин. Восточная Пруссия, весна 1945 года.
3-й Белорусский фронт. Регулировщик, указывающий направление на Берлин.
3-й Белорусский фронт. Регулировщик, указывающий направление на Берлин. Восточная Пруссия, весна 1945 года.
© РИА Новости / Василий Савранский
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