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Почти неприступный. Как был взят город-крепость Кенигсберг

Почти неприступный. Как был взят город-крепость Кенигсберг - РИА Новости, 09.04.2025

Почти неприступный. Как был взят город-крепость Кенигсберг

9 апреля 1945 года войска Красной армии взяли город-крепость Кенигсберг. Это событие стало одним из главных аккордов в Восточно-Прусской стратегической... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:00:00+03:00

2025-04-09T09:00:00+03:00

2025-04-09T17:20:00+03:00

освобождение. путь к победе

кенигсберг

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

социальный навигатор

совинформбюро

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9 апреля 1945 года войска Красной армии взяли город-крепость Кенигсберг. Это событие стало одним из главных аккордов в Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, целью которой был разгром группировки вермахта в Восточной Пруссии и Северной Польше. Успешное выполнение операции открыло советским войскам прямой путь на Берлин.До полного разгрома нацистской Германии оставались считаные недели. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, запечатлены кадры из жизни советских солдат, которые, не жалея сил и жизни, сражались за мир и благополучие будущих поколений.

кенигсберг

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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освобождение. путь к победе, фото, кенигсберг, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, социальный навигатор, совинформбюро