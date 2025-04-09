https://ria.ru/20250409/orenburg-2010170053.html

В Оренбурге для участников спецоперации изготовили пасхальные пряники

В Оренбурге для участников спецоперации изготовили пасхальные пряники - РИА Новости, 09.04.2025

В Оренбурге для участников спецоперации изготовили пасхальные пряники

Прихожане храма в Оренбурге изготовили для участников спецоперации пасхальные пряники, праздничное угощение будет отправлено с гуманитарным конвоем, сообщает... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:55:00+03:00

2025-04-09T09:55:00+03:00

2025-04-09T09:55:00+03:00

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УФА, 9 апр - РИА Новости. Прихожане храма в Оренбурге изготовили для участников спецоперации пасхальные пряники, праздничное угощение будет отправлено с гуманитарным конвоем, сообщает официальный Telegram-канал оренбургского храма Рождества Иоанна Крестителя. "Прихожане нашего храма в честь Рождества Иоанна Крестителя изготовили для воинов пряники к празднику Светлого Христова Воскресения", - говорится в сообщении. Отмечается, что пасхальные пряники переданы в Епархиальный центр помощи семье и детям "Колыбель", где формируется груз на передовую, в ближайшее время он будет отправлен в зону спецоперации.

https://ria.ru/20250408/svo-2010094375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, оренбургская область, сво