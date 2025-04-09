https://ria.ru/20250409/orenburg-2010170053.html
В Оренбурге для участников спецоперации изготовили пасхальные пряники
В Оренбурге для участников спецоперации изготовили пасхальные пряники - РИА Новости, 09.04.2025
В Оренбурге для участников спецоперации изготовили пасхальные пряники
Прихожане храма в Оренбурге изготовили для участников спецоперации пасхальные пряники, праздничное угощение будет отправлено с гуманитарным конвоем, сообщает... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:55:00+03:00
2025-04-09T09:55:00+03:00
2025-04-09T09:55:00+03:00
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УФА, 9 апр - РИА Новости. Прихожане храма в Оренбурге изготовили для участников спецоперации пасхальные пряники, праздничное угощение будет отправлено с гуманитарным конвоем, сообщает официальный Telegram-канал оренбургского храма Рождества Иоанна Крестителя. "Прихожане нашего храма в честь Рождества Иоанна Крестителя изготовили для воинов пряники к празднику Светлого Христова Воскресения", - говорится в сообщении. Отмечается, что пасхальные пряники переданы в Епархиальный центр помощи семье и детям "Колыбель", где формируется груз на передовую, в ближайшее время он будет отправлен в зону спецоперации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оренбург, оренбургская область, сво
Надежные люди, Оренбург, Оренбургская область, СВО
В Оренбурге для участников спецоперации изготовили пасхальные пряники
Прихожане храма в Оренбурге изготовили для участников СВО пасхальные пряники
УФА, 9 апр - РИА Новости. Прихожане храма в Оренбурге изготовили для участников спецоперации пасхальные пряники, праздничное угощение будет отправлено с гуманитарным конвоем, сообщает официальный Telegram-канал оренбургского храма Рождества Иоанна Крестителя.
"Прихожане нашего храма в честь Рождества Иоанна Крестителя изготовили для воинов пряники к празднику Светлого Христова Воскресения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пасхальные пряники переданы в Епархиальный центр помощи семье и детям "Колыбель", где формируется груз на передовую, в ближайшее время он будет отправлен в зону спецоперации.