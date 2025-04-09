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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.04.2025
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:55:00+03:00
2025-04-09T14:55:00+03:00
2025-04-09T14:56:00+03:00
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Краснояружский и Ракитянский районы - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, безопасность, россия
Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: в двух районах Белгородской области области объявили ракетную опасность