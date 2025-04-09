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Киев продолжает удары по российской энергоинфраструктуре, заявила Захарова

Киев продолжает удары по российской энергоинфраструктуре, заявила Захарова - РИА Новости, 09.04.2025

Киев продолжает удары по российской энергоинфраструктуре, заявила Захарова

Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре России, с 4 по 7 апреля было произведено 32 атаки, при этом Россия строго соблюдает... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:42:00+03:00

2025-04-09T10:42:00+03:00

2025-04-09T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре России, с 4 по 7 апреля было произведено 32 атаки, при этом Россия строго соблюдает мораторий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Киевский режим продолжает цинично наносить ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России. При этом российская сторона строго соблюдает запрет на атаки, в период с 4 по 7 апреля ВСУ 32 раза атаковали объекты энергетики в российских регионах", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что данные обо всех украинских атаках по энергетической инфраструктуре передаются в ОБСЕ, ООН и американской стороне как конкретное подтверждение недоговороспособности и полной безответственности Владимира Зеленского и "его банды".Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киев, мария захарова, вооруженные силы украины, украина, в мире