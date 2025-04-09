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Появились подробности после обрушения подъездов дома в Запорожской области

Появились подробности после обрушения подъездов дома в Запорожской области - РИА Новости, 09.04.2025

Появились подробности после обрушения подъездов дома в Запорожской области

Погибшие в результате обрушения в доме в селе Новополтавка Запорожской области девочки были сестрами, их мама потеряла ногу, отец получил травмы средней степени РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:39:00+03:00

2025-04-09T13:39:00+03:00

2025-04-09T13:39:00+03:00

происшествия

запорожская область

россия

евгений балицкий

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Погибшие в результате обрушения в доме в селе Новополтавка Запорожской области девочки были сестрами, их мама потеряла ногу, отец получил травмы средней степени тяжести, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее МЧС России сообщило, что два подъезда дома обрушились в населенном пункте Новополтавка, погибли два ребёнка, госпитализированы четыре человека. "По уточненной информации, погибшие дети были сестрами. Мама девочек находится в тяжелом состоянии, она потеряла ногу, отец получил травмы средней степени тяжести. Еще две женщины – 1987 и 1948 года рождения – получили травмы конечностей", - написал Балицкий в Telegram-канале. Причины обрушения устанавливаются.

запорожская область

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2025

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происшествия, запорожская область, россия, евгений балицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)