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Появились подробности после обрушения подъездов дома в Запорожской области
Появились подробности после обрушения подъездов дома в Запорожской области - РИА Новости, 09.04.2025
Появились подробности после обрушения подъездов дома в Запорожской области
Погибшие в результате обрушения в доме в селе Новополтавка Запорожской области девочки были сестрами, их мама потеряла ногу, отец получил травмы средней степени РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:39:00+03:00
2025-04-09T13:39:00+03:00
2025-04-09T13:39:00+03:00
происшествия
запорожская область
россия
евгений балицкий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Погибшие в результате обрушения в доме в селе Новополтавка Запорожской области девочки были сестрами, их мама потеряла ногу, отец получил травмы средней степени тяжести, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее МЧС России сообщило, что два подъезда дома обрушились в населенном пункте Новополтавка, погибли два ребёнка, госпитализированы четыре человека. "По уточненной информации, погибшие дети были сестрами. Мама девочек находится в тяжелом состоянии, она потеряла ногу, отец получил травмы средней степени тяжести. Еще две женщины – 1987 и 1948 года рождения – получили травмы конечностей", - написал Балицкий в Telegram-канале. Причины обрушения устанавливаются.
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происшествия, запорожская область, россия, евгений балицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились подробности после обрушения подъездов дома в Запорожской области
Погибшие при обрушении в доме в Запорожской области девочки оказались сестрами