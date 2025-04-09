Рейтинг@Mail.ru
Троих жителей Новороссийска будут судить за похищение и убийство - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/novorossijsk-2010295744.html
Троих жителей Новороссийска будут судить за похищение и убийство
Троих жителей Новороссийска будут судить за похищение и убийство - РИА Новости, 09.04.2025
Троих жителей Новороссийска будут судить за похищение и убийство
Трое жителей Новороссийска предстанут перед судом за убийство жены бизнесмена, которую они похитили, чтобы получить выкуп биткоинами, сообщили в СУСКР по... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:52:00+03:00
2025-04-09T16:52:00+03:00
происшествия
новороссийск
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Трое жителей Новороссийска предстанут перед судом за убийство жены бизнесмена, которую они похитили, чтобы получить выкуп биткоинами, сообщили в СУСКР по Кубани. "Завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин в возрасте от 30 до 34 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, убийстве двух и более человек, похищениях, угонах автомобилей, умышленном уничтожении чужого имущества, кражах, незаконном обороте оружия, вымогательстве и незаконном приобретении и хранении наркотических средств", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году 30-летний фигурант увидел женщину на "дорогостоящей" машине и решил ее похитить, чтобы получить выкуп. Для этого он создал вооруженную преступную группу из двух знакомых. Они напали на владельца легковушки в гаражном кооперативе и под угрозой оружия обездвижили его электрошокером, связали и поместили в багажник. А затем несколько часов на его машине следили за жертвой. Только после этого его отпустили. Через четыре дня обвиняемые позвали ещё одного знакомого, чтобы напасть на владельца другого автомобиля, завладев его машиной и также поместив мужчину в багажное отделение. Выследив женщину, фигуранты напали на нее на улице и похитили на угнанном автомобиле. После этого фигуранты вывезли похищенную в лес и убили ножом, а затем скрыли ее тело под ветками в устье ручья. При этом участники банды требовали у мужа погибшей выкуп в "биткоинах" в размере более 87 миллионов рублей, сообщив, что она ещё жива. Муж потерпевшей обратился в правоохранителям. Кроме того, 30-летний фигурант похитил мужчину в Смоленской области, сжег его автомобиль и задушил владельца. Также фигурант совместно со знакомым убил и захоронил одного из подельников в лесу Новороссийска. Фигуранты арестованы. Дело направлено в суд.
https://ria.ru/20250406/podrostok-2009655799.html
https://ria.ru/20250409/ubiystvo-2010271438.html
новороссийск
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, смоленская область
Происшествия, Новороссийск, Смоленская область
Троих жителей Новороссийска будут судить за похищение и убийство

Трое жителей Новороссийска предстанут перед судом за похищение и убийство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Трое жителей Новороссийска предстанут перед судом за убийство жены бизнесмена, которую они похитили, чтобы получить выкуп биткоинами, сообщили в СУСКР по Кубани.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин в возрасте от 30 до 34 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, убийстве двух и более человек, похищениях, угонах автомобилей, умышленном уничтожении чужого имущества, кражах, незаконном обороте оружия, вымогательстве и незаконном приобретении и хранении наркотических средств", - говорится в сообщении.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Ульяновской области подростка арестовали по делу об убийстве школьницы
6 апреля, 15:59
По версии следствия, в 2023 году 30-летний фигурант увидел женщину на "дорогостоящей" машине и решил ее похитить, чтобы получить выкуп. Для этого он создал вооруженную преступную группу из двух знакомых. Они напали на владельца легковушки в гаражном кооперативе и под угрозой оружия обездвижили его электрошокером, связали и поместили в багажник. А затем несколько часов на его машине следили за жертвой. Только после этого его отпустили.
Через четыре дня обвиняемые позвали ещё одного знакомого, чтобы напасть на владельца другого автомобиля, завладев его машиной и также поместив мужчину в багажное отделение.
Выследив женщину, фигуранты напали на нее на улице и похитили на угнанном автомобиле. После этого фигуранты вывезли похищенную в лес и убили ножом, а затем скрыли ее тело под ветками в устье ручья.
При этом участники банды требовали у мужа погибшей выкуп в "биткоинах" в размере более 87 миллионов рублей, сообщив, что она ещё жива. Муж потерпевшей обратился в правоохранителям.
Кроме того, 30-летний фигурант похитил мужчину в Смоленской области, сжег его автомобиль и задушил владельца. Также фигурант совместно со знакомым убил и захоронил одного из подельников в лесу Новороссийска.
Фигуранты арестованы. Дело направлено в суд.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика
Вчера, 15:34
 
ПроисшествияНовороссийскСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала