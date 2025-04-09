https://ria.ru/20250409/novorossijsk-2010295744.html

Троих жителей Новороссийска будут судить за похищение и убийство

Троих жителей Новороссийска будут судить за похищение и убийство - РИА Новости, 09.04.2025

Троих жителей Новороссийска будут судить за похищение и убийство

Трое жителей Новороссийска предстанут перед судом за убийство жены бизнесмена, которую они похитили, чтобы получить выкуп биткоинами, сообщили в СУСКР по... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:52:00+03:00

2025-04-09T16:52:00+03:00

2025-04-09T16:52:00+03:00

происшествия

новороссийск

смоленская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Трое жителей Новороссийска предстанут перед судом за убийство жены бизнесмена, которую они похитили, чтобы получить выкуп биткоинами, сообщили в СУСКР по Кубани. "Завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин в возрасте от 30 до 34 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, убийстве двух и более человек, похищениях, угонах автомобилей, умышленном уничтожении чужого имущества, кражах, незаконном обороте оружия, вымогательстве и незаконном приобретении и хранении наркотических средств", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году 30-летний фигурант увидел женщину на "дорогостоящей" машине и решил ее похитить, чтобы получить выкуп. Для этого он создал вооруженную преступную группу из двух знакомых. Они напали на владельца легковушки в гаражном кооперативе и под угрозой оружия обездвижили его электрошокером, связали и поместили в багажник. А затем несколько часов на его машине следили за жертвой. Только после этого его отпустили. Через четыре дня обвиняемые позвали ещё одного знакомого, чтобы напасть на владельца другого автомобиля, завладев его машиной и также поместив мужчину в багажное отделение. Выследив женщину, фигуранты напали на нее на улице и похитили на угнанном автомобиле. После этого фигуранты вывезли похищенную в лес и убили ножом, а затем скрыли ее тело под ветками в устье ручья. При этом участники банды требовали у мужа погибшей выкуп в "биткоинах" в размере более 87 миллионов рублей, сообщив, что она ещё жива. Муж потерпевшей обратился в правоохранителям. Кроме того, 30-летний фигурант похитил мужчину в Смоленской области, сжег его автомобиль и задушил владельца. Также фигурант совместно со знакомым убил и захоронил одного из подельников в лесу Новороссийска. Фигуранты арестованы. Дело направлено в суд.

https://ria.ru/20250406/podrostok-2009655799.html

https://ria.ru/20250409/ubiystvo-2010271438.html

новороссийск

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новороссийск, смоленская область