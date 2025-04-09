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Биография Эрнста Неизвестного

Биография Эрнста Неизвестного - РИА Новости, 09.04.2025

Биография Эрнста Неизвестного

Скульптор, художник и график Эрнст Иосифович Неизвестный (имя при рождении – Эрик) родился 9 апреля 1925 года в Свердловске (ныне – Екатеринбург). Его отец был... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T02:03:00+03:00

2025-04-09T02:03:00+03:00

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справки

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Скульптор, художник и график Эрнст Иосифович Неизвестный (имя при рождении – Эрик) родился 9 апреля 1925 года в Свердловске (ныне – Екатеринбург). Его отец был врачом, а мать – Белла Дижур – поэтессой и автором научно-популярных книг для детей. Книга ее стихов "Тень души" (1990) на русском и английском языках хранится в библиотеке Конгресса США.Первые художественные навыки получил в изостудии Свердловского дворца пионеров и художественной школе в Москве. В 1939 году был отмечен на Всесоюзном конкурсе одаренных детей. В 1939-1942 годы учился в школе для художественно одаренных детей сначала в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), а затем в Самарканде (Узбекская ССР, ныне – Узбекистан), куда была эвакуирована школа в период Великой Отечественной войны (1941-1945). В 1941 году при получении паспорта сменил имя Эрик на Эрнст.В 1942 году в возрасте 17 лет ушел добровольцем в Красную армию. В 1943 году окончил офицерскую школу 1-го Туркестанского пулеметного военного училища (Кушка, Туркменская ССР, ныне – Серхетабад, Туркменистан) и был направлен в действующую армию. Служил в воздушно-десантных войсках 2-го Украинского фронта. Был командиром стрелкового взвода 260-го гвардейского стрелкового полка. В апреле 1945 года в Австрии был тяжело ранен. В ходе боя, ворвавшись в траншеи, уничтожил пулеметную точку и 16 немецких солдат. Будучи раненым, продолжал командовать взводом. Ошибочно был признан погибшим, за проявленный героизм "посмертно" был награжден орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу". Демобилизовался в 1945 году. В 1946-1947 годы учился в Государственной академии художеств Латвийской ССР в Риге (ныне – Латвийская академия художеств, Латвия). В 1954 году окончил Московский художественный институт им. В. И. Сурикова (мастерская Матвея Манизера). Параллельно посещал занятия на философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Сразу после учебы и до 1957 года работал литейщиком на заводе "Металлист" (ныне – Уралтрансмаш) в Свердловске.В 1955 году Эрнст Неизвестный стал членом секции скульпторов Московского отделения Союза художников СССР.Участвовал и побеждал в целом ряде Всесоюзных и международных конкурсов. В 1956 году стал лауреатом VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве за скульптуру "Нет ядерной войне!". В 1957 году он выполнил скульптуру из серии "Война – это…" – "Мертвый солдат". Создавал образы, резко отличающиеся от привычной станковой скульптуры 1960-х годов: "Самоубийца" (1958), "Адам" (1962-1963), "Усилие" (1962), "Человек-робот" (1961-1962), "Двухголовый гигант с яйцом" (1963), "Фигура сидящей женщины с человеческим лицом" (1961).В 1959 году Неизвестный стал победителем Всесоюзного конкурса на создание монумента Победы в Великой Отечественной войне, однако его проект так и не был реализован.1 декабря 1962 года на выставке, посвященной 30-летию Московского отделения Союза художников, в Манеже первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев раскритиковал работы Неизвестного, назвав их "дегенеративным искусством". Эрнст Неизвестный был исключен из Союза художников.В своем творчестве Неизвестный следовал академическому реализму, но в 1950-е годы сформировал собственный стиль, сочетающий символизм и бурный экспрессионизм. В основном работал с бронзой, в которой отливал в разных вариантах свои скульптурные замыслы, а в монументально-декоративных рельефах – с бетоном. Его произведения, воплощая "форму потока", слагались в большие циклы. В центре образов – человеческое тело, стремящееся одолеть собственное оцепенение. Среди важнейших циклов мастера (как скульптурных, так и графических, а позднее и живописных) – "Гигантомахия" (с 1958 года), "Образы Достоевского" (с 1963 года; в 1970 году вышел роман "Преступление и наказание" с иллюстрациями Неизвестного), "Образы Данте" (с 1966 года). В период 1956-2004 годов работал над одним из главных своих проектов – "Древо жизни" – композиции, сочетающей мотивы древесной кроны, человеческого сердца и Мебиуса листа, символизируя порыв человеческого духа. Создал множество его эскизов в бронзе (монумент), рисунках, живописи, станковой скульптуре. В 1965 году международное жюри присудило Неизвестному первую премию (за графическую серию "Ад") на художественном конкурсе ЮНЕСКО в Белграде в честь 700-летия итальянского поэта Данте Алигьери. Участвовал в выставке в Музее современного искусства в Белграде и в симпозиуме "Скульптура в свободном пространстве". Создал две скульптуры – "Кентавр" и "Каменные слезы" в Югославии.В 1966 году Эрнст Неизвестный выполнил 150-метровый декоративный рельеф "Прометей и дети мира" для Всесоюзного пионерского лагеря "Артек".В 1968 году Неизвестный стал победителем международного конкурса на проект мемориала дружбы народов "Цветок лотоса", который был открыт в 1971 году на Асуанской плотине в Египте. Издательство "Наука" выпустило "Малые произведения" Данте с иллюстрациями Эрнста Неизвестного.В 1970-е годы Эрнст Неизвестный создал 15-метровую статую из металла "Прометей" для международной выставки "Электроника-72", работал над созданием 970-метрового декоративного рельефа для здания Московского института электронной техники в Зеленограде (1971), выполнил композицию "Крылья" для Всесоюзного института технологии легких и специальных сплавов (Москва), проектировал архитектурный фасад здания ЦК Компартии в Ашхабаде (1975). Одной из последних работ советского периода творчества Эрнста Неизвестного стал надгробный памятник Никите Хрущеву на Новодевичьем кладбище (1974), созданный скульптором по просьбе семьи политика.В марте 1976 года Эрнст Неизвестный эмигрировал из СССР. В 1976-1977 годах жил в Цюрихе (Швейцария), а в 1977-2016 годах – в Нью-Йорке (США), где открыл собственную студию. За границей продолжил активную творческую деятельность, читал лекции по искусству и философии.В 1976 году завершил создание бронзовой головы композитора Дмитрия Шостаковича по заказу Центра Кеннеди в Вашингтоне.В 1980-х годах Неизвестный неоднократно выставлялся в галерее Магна в Сан-Франциско (США). По ее заказу создал цикл "Man through the Wall", посвященный крушению коммунизма.В 1988 году создал модель скульптуры "Новая статуя Свободы" в честь Китая и стран третьего мира.В 1989 году завершил работу над иллюстрациями к юбилейному изданию произведений ирландского писателя и поэта Сэмюэла Беккета.В том же году в Уттерсберге (Швеция) был основан музей Эрнста Неизвестного "Древо жизни". С 1989 года мастер стал часто приезжать в Россию, был восстановлен в Союзе художников России.В 1994 году он завершил работу над композицией "Золотое дитя". Монумент был установлен в Одессе в мае 1995 года.В том же году открылась экспозиция работ Эрнста Неизвестного в посольстве России в Вашингтоне, позднее он участвовал в выставках в Калифорнии и Москве. Продолжал работу над монументами "Треугольника страданий".В 1995 году бронзовая статуэтка "Орфей" работы Неизвестного стала наградным призом победителей Национального телевизионного конкурса ТЭФИ (Москва).В июне 1996 года на сопке Крутой в Магадане был торжественно открыт монумент "Маска Скорби" работы Неизвестного.В 1995 году скульптор получил гражданство Российской Федерации.В 1996 году он стал советником по культуре первого президента России Бориса Ельцина.В декабре 1997 году скульптурная композиция "Великий кентавр" была передана в дар Неизвестным Европейской штаб-квартире ООН в Женеве.В 2000 году в Москве открылась его скульптурная композиция "Возрождение".В 2003 году в Кемерове на территории музея Красная Горка открылся пятитонный 10-метровый бронзовый памятник погибшим шахтерам Кузбасса. Монумент был спонсирован из собственных средств скульптора. В 2004 году скульптурная композиция "Древо Жизни" была открыта в присутствии автора на пешеходном мосту "Багратион" в Москве.В 2007 году в гимназии имени Сергея Дягилева в Перми был установлен монументальный памятник театральному деятелю работы Неизвестного.Скульптор занимался педагогической деятельностью. В 1945-1946 годы преподавал черчение в Свердловском пехотном военном училище.Был приглашенным профессором Нью-Йоркского, Гарвардского, Йельского, Калифорнийского и Колумбийского университетов.Занимался мелкой пластикой, ювелирными изделиями и иллюстрированием. В последнее десятилетие Неизвестный работал над иллюстрациями к Библии – "Пророки", "Экклезиаст", "Книга Иова". Несколько скульптурных распятий работы Неизвестного приобрел папа римский Иоанн Павел II для музея Ватикана.Произведения мастера представлены почти во всех мировых музеях современного искусства и в частных коллекциях известных политиков. В России произведения Неизвестного хранятся в семьях первого президента России Бориса Ельцина и поэта Андрея Вознесенского.Почетный зарубежный член Российской академии художеств (2004).Почетный член Европейской академии искусств, наук и гуманистики в Париже (1976), член шведской Королевской академии наук (1986) и Латвийской академии наук (1997).Написал книги "О синтезе в искусстве" (1982), "Тело: человек как визуальный знак", "Искусство и общество" (обе – 1989). В 1992 году была издана книга гравюр "Судьба художника".В последние годы Неизвестный перенес тяжелую операцию, ослеп на один глаз, но продолжал работать. Делал рисунки, которые потом переводил на ватман через увеличительный фонарь. 9 августа 2016 года Эрнст Неизвестный скончался в больнице Университета Stony Brook в Нью-Йорке. Похоронен на острове Шелтер Айленд (штат Нью-Йорк).Эрнст Неизвестный был удостоен Государственной премии России в области литературы и искусства 1995 года за серию скульптурных произведений из бронзы.Был награжден советским орденом Красной Звезды (1945), медалью "За отвагу" (1947), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени (1996), Почета (2000). Эрнст Неизвестный был дважды женат.Первая супруга – художница-керамистка Дина Мухина, в браке родилась дочь Ольга.Вторая жена – лингвист Анна Грэм. В 2013 году Художественный музей Эрнста Неизвестного открылся в Екатеринбурге. В 2017 году в Екатеринбурге на доме № 30 по улице Физкультурников, где в 1937-1945 годы жила семья Неизвестного, был установлен бронзовый барельеф скульптора.В том же году в Екатеринбурге на мемориале памяти жертв политических репрессий установили "Маски скорби: Европа - Азия" – памятник работы Эрнста Неизвестного.О творчестве скульптора сняты документальные фильмы "В ответе ль зрячий за слепца" (1989), "Неизвестное о Неизвестном" (1990).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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