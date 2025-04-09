https://ria.ru/20250409/napadenie-2010264379.html

В Подмосковье подросток с ножом напал на мальчика, ребенок погиб

В Подмосковье подросток с ножом напал на мальчика, ребенок погиб - РИА Новости, 09.04.2025

В Подмосковье подросток с ножом напал на мальчика, ребенок погиб

В Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика, ребенок погиб, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:12:00+03:00

2025-04-09T15:12:00+03:00

2025-04-09T15:23:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика, ребенок погиб, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области."Дмитровская городская прокуратура устанавливает обстоятельства получения несовершеннолетним ножевого ранения. По предварительной информации, сегодня днем 14-летний подросток, находясь возле входа в общежитие в микрорайоне Трудовая в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа, в ходе конфликта нанес удар ножом 10-летнему мальчику. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребёнка не удалось", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Дмитровский городской прокурор Алексей Приходченко.Как уточняется в Telegram-канале подмосковного главка СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. На место происшествия выехала группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883436156.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье)