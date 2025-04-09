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В Подмосковье подросток с ножом напал на мальчика, ребенок погиб
В Подмосковье подросток с ножом напал на мальчика, ребенок погиб - РИА Новости, 09.04.2025
В Подмосковье подросток с ножом напал на мальчика, ребенок погиб
В Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика, ребенок погиб, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:12:00+03:00
2025-04-09T15:12:00+03:00
2025-04-09T15:23:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика, ребенок погиб, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области."Дмитровская городская прокуратура устанавливает обстоятельства получения несовершеннолетним ножевого ранения. По предварительной информации, сегодня днем 14-летний подросток, находясь возле входа в общежитие в микрорайоне Трудовая в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа, в ходе конфликта нанес удар ножом 10-летнему мальчику. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребёнка не удалось", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Дмитровский городской прокурор Алексей Приходченко.Как уточняется в Telegram-канале подмосковного главка СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. На место происшествия выехала группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883436156.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье подросток с ножом напал на мальчика, ребенок погиб
В Подмосковье 14-летний подросток зарезал 10-летнего мальчика