https://ria.ru/20250409/naemniki-2010147870.html
Офицер рассказал о наемниках, находившихся в Гуево в Курской области
Офицер рассказал о наемниках, находившихся в Гуево в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
Офицер рассказал о наемниках, находившихся в Гуево в Курской области
В Гуево в Курской области до освобождения были англоязычные и польские наемники, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" Вооруженных сил России. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T06:33:00+03:00
2025-04-09T06:33:00+03:00
2025-04-09T11:05:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Гуево в Курской области до освобождения были англоязычные и польские наемники, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" Вооруженных сил России."Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах", — отметил он.Освобождение этого населенного пункта произошло во вторник.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, россия, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Польша, Вооруженные силы Украины
Офицер рассказал о наемниках, находившихся в Гуево в Курской области
Среди находившихся в курском Гуево военных были англоязычные и польские наемники