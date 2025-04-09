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Офицер рассказал о наемниках, находившихся в Гуево в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 09.04.2025 (обновлено: 11:05 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/naemniki-2010147870.html
Офицер рассказал о наемниках, находившихся в Гуево в Курской области
Офицер рассказал о наемниках, находившихся в Гуево в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
Офицер рассказал о наемниках, находившихся в Гуево в Курской области
В Гуево в Курской области до освобождения были англоязычные и польские наемники, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" Вооруженных сил России. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T06:33:00+03:00
2025-04-09T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
польша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Гуево в Курской области до освобождения были англоязычные и польские наемники, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" Вооруженных сил России."Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах", — отметил он.Освобождение этого населенного пункта произошло во вторник.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
польша
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безопасность, курская область, россия, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Польша, Вооруженные силы Украины
Офицер рассказал о наемниках, находившихся в Гуево в Курской области

Среди находившихся в курском Гуево военных были англоязычные и польские наемники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна ВСУ
Сгоревшая колонна ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Сгоревшая колонна ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Гуево в Курской области до освобождения были англоязычные и польские наемники, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" Вооруженных сил России.
"Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах", — отметил он.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили Гуево в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
Освобождение этого населенного пункта произошло во вторник.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияПольшаВооруженные силы Украины
 
 
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