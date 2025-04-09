https://ria.ru/20250409/naemniki-2010147870.html

Офицер рассказал о наемниках, находившихся в Гуево в Курской области

Офицер рассказал о наемниках, находившихся в Гуево в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025

Офицер рассказал о наемниках, находившихся в Гуево в Курской области

В Гуево в Курской области до освобождения были англоязычные и польские наемники, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" Вооруженных сил России. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T06:33:00+03:00

2025-04-09T06:33:00+03:00

2025-04-09T11:05:00+03:00

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безопасность

курская область

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польша

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Гуево в Курской области до освобождения были англоязычные и польские наемники, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" Вооруженных сил России."Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах", — отметил он.Освобождение этого населенного пункта произошло во вторник.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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польша

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безопасность, курская область, россия, польша, вооруженные силы украины