https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010220126.html

Бизнес сэкономил 60 миллиардов рублей благодаря СБП, заявила Набиуллина

Бизнес сэкономил 60 миллиардов рублей благодаря СБП, заявила Набиуллина - РИА Новости, 09.04.2025

Бизнес сэкономил 60 миллиардов рублей благодаря СБП, заявила Набиуллина

Российский бизнес благодаря Системе быстрых платежей (СБП) сэкономил на комиссиях около 60 миллиардов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:13:00+03:00

2025-04-09T13:13:00+03:00

2025-04-09T16:57:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский бизнес благодаря Системе быстрых платежей (СБП) сэкономил на комиссиях около 60 миллиардов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Впоследствии в пресс-службе ЦБ РФ уточнили, что такая экономия была достигнута за прошлый год."Еще один вклад финансовой системы в снижение издержек граждан и бизнеса – это удобные безопасные платежи и переводы. Благодаря Системе быстрых платежей, мы посчитали, сколько сэкономил бизнес на комиссиях – он сэкономил порядка 60 миллиардов рублей, если сравнивать со средними комиссиями по картам, которые выше", – сказала Набиуллина, представляя депутатам отчет о работе регулятора за 2024 год.В пресс-службе ЦБ РФ впоследствии уточнили, что такая экономия была достигнута за прошлый год."И мы видим, что больше торговых точек предлагают оплату именно через СБП", - добавила она."Другое направление работ в будущем – это оплата детских садов, кружков, других бюджетных учреждений и штрафов через СБП. Мы видим, что это востребовано гражданами плюс нет комиссий для граждан, нет ошибок в реквизитах и мгновенное зачисление в бюджет этих средств", - рассказала Набиуллина.Система быстрых платежей была запущена в 2019 году, в 2024 году, по данным Банка России, через нее было проведено более 13,4 миллиарда транзакций на общую сумму 69,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20250127/moshennichestvo-1995611684.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф