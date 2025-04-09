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Набиуллина назвала ключ к успеху в борьбе с мошенничеством в России - РИА Новости, 09.04.2025
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13:12 09.04.2025 (обновлено: 13:51 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010219593.html
Набиуллина назвала ключ к успеху в борьбе с мошенничеством в России
Набиуллина назвала ключ к успеху в борьбе с мошенничеством в России - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина назвала ключ к успеху в борьбе с мошенничеством в России
Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, это ключ к успеху, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:12:00+03:00
2025-04-09T13:51:00+03:00
россия
эльвира набиуллина
экономика
госдума рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, это ключ к успеху, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.По ее словам, вопрос кредитного мошенничества беспокоит граждан, они устанавливают добровольные самозапреты на кредиты. Нужно бороться дальше с мошенничеством, принимать иные меры, добавила она.Госдума, продолжила Набиуллина, в короткие сроки приняла специальный закон против кредитного мошенничества – о сервисе "второй руки", важном для пожилых людей. Кроме того, Минцифры создает единую национальную антифрод-платформу, и Банк России готов быть связующим звеном между этой платформой и всей банковской системой, отметила она."Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, и это ключ к успеху, наши разрозненные меры здесь не помогут", – сказала Набиуллина.
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россия, эльвира набиуллина, экономика, госдума рф
Россия, Эльвира Набиуллина, Экономика, Госдума РФ
Набиуллина назвала ключ к успеху в борьбе с мошенничеством в России

Набиуллина: борьба с мошенничеством в РФ выходит на общегосударственный уровень

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, это ключ к успеху, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
По ее словам, вопрос кредитного мошенничества беспокоит граждан, они устанавливают добровольные самозапреты на кредиты. Нужно бороться дальше с мошенничеством, принимать иные меры, добавила она.
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11 февраля, 13:50
Госдума, продолжила Набиуллина, в короткие сроки приняла специальный закон против кредитного мошенничества – о сервисе "второй руки", важном для пожилых людей. Кроме того, Минцифры создает единую национальную антифрод-платформу, и Банк России готов быть связующим звеном между этой платформой и всей банковской системой, отметила она.
"Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, и это ключ к успеху, наши разрозненные меры здесь не помогут", – сказала Набиуллина.
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