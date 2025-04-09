https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010219593.html

Набиуллина назвала ключ к успеху в борьбе с мошенничеством в России

Набиуллина назвала ключ к успеху в борьбе с мошенничеством в России - РИА Новости, 09.04.2025

Набиуллина назвала ключ к успеху в борьбе с мошенничеством в России

Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, это ключ к успеху, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:12:00+03:00

2025-04-09T13:12:00+03:00

2025-04-09T13:51:00+03:00

россия

эльвира набиуллина

экономика

госдума рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, это ключ к успеху, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.По ее словам, вопрос кредитного мошенничества беспокоит граждан, они устанавливают добровольные самозапреты на кредиты. Нужно бороться дальше с мошенничеством, принимать иные меры, добавила она.Госдума, продолжила Набиуллина, в короткие сроки приняла специальный закон против кредитного мошенничества – о сервисе "второй руки", важном для пожилых людей. Кроме того, Минцифры создает единую национальную антифрод-платформу, и Банк России готов быть связующим звеном между этой платформой и всей банковской системой, отметила она."Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, и это ключ к успеху, наши разрозненные меры здесь не помогут", – сказала Набиуллина.

https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html

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россия, эльвира набиуллина, экономика, госдума рф