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Набиуллина назвала ключ к успеху в борьбе с мошенничеством в России
Набиуллина назвала ключ к успеху в борьбе с мошенничеством в России - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина назвала ключ к успеху в борьбе с мошенничеством в России
Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, это ключ к успеху, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:12:00+03:00
2025-04-09T13:12:00+03:00
2025-04-09T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, это ключ к успеху, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.По ее словам, вопрос кредитного мошенничества беспокоит граждан, они устанавливают добровольные самозапреты на кредиты. Нужно бороться дальше с мошенничеством, принимать иные меры, добавила она.Госдума, продолжила Набиуллина, в короткие сроки приняла специальный закон против кредитного мошенничества – о сервисе "второй руки", важном для пожилых людей. Кроме того, Минцифры создает единую национальную антифрод-платформу, и Банк России готов быть связующим звеном между этой платформой и всей банковской системой, отметила она."Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, и это ключ к успеху, наши разрозненные меры здесь не помогут", – сказала Набиуллина.
https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html
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россия, эльвира набиуллина, экономика, госдума рф
Россия, Эльвира Набиуллина, Экономика, Госдума РФ
Набиуллина назвала ключ к успеху в борьбе с мошенничеством в России
Набиуллина: борьба с мошенничеством в РФ выходит на общегосударственный уровень