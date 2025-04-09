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Набиуллина заявила о рисках из-за торговых войн в мире - РИА Новости, 09.04.2025
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13:00 09.04.2025 (обновлено: 13:12 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010215988.html
Набиуллина заявила о рисках из-за торговых войн в мире
Набиуллина заявила о рисках из-за торговых войн в мире - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина заявила о рисках из-за торговых войн в мире
Тектонические изменения мировой торговли разворачиваются у нас на глазах, но пока сложно судить об их последствиях, и мировые торговые войны стали новым риском, РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:00:00+03:00
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экономика
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тектонические изменения мировой торговли разворачиваются у нас на глазах, но пока сложно судить об их последствиях, и мировые торговые войны стали новым риском, на который ЦБ РФ будет обращать внимание, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Еще один фактор - тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать", - сказала она, выступая в Госдуме.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
Набиуллина заявила о рисках из-за торговых войн в мире

Набиуллина: ЦБ обратит внимание на риски из-за торговых войн в мире

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина выступает с отчетом ЦБ за 2024 год на заседании Государственной Думы РФ. 9 апреля 2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступает с отчетом ЦБ за 2024 год на заседании Государственной Думы РФ. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступает с отчетом ЦБ за 2024 год на заседании Государственной Думы РФ. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тектонические изменения мировой торговли разворачиваются у нас на глазах, но пока сложно судить об их последствиях, и мировые торговые войны стали новым риском, на который ЦБ РФ будет обращать внимание, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Еще один фактор - тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать", - сказала она, выступая в Госдуме.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Вчера, 13:02
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФ
 
 
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