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Набиуллина заявила о рисках из-за торговых войн в мире
Набиуллина заявила о рисках из-за торговых войн в мире - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина заявила о рисках из-за торговых войн в мире
Тектонические изменения мировой торговли разворачиваются у нас на глазах, но пока сложно судить об их последствиях, и мировые торговые войны стали новым риском, РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:00:00+03:00
2025-04-09T13:00:00+03:00
2025-04-09T13:12:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тектонические изменения мировой торговли разворачиваются у нас на глазах, но пока сложно судить об их последствиях, и мировые торговые войны стали новым риском, на который ЦБ РФ будет обращать внимание, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Еще один фактор - тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать", - сказала она, выступая в Госдуме.
https://ria.ru/20250409/rossiya-2010216797.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
Набиуллина заявила о рисках из-за торговых войн в мире
Набиуллина: ЦБ обратит внимание на риски из-за торговых войн в мире