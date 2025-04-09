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Коммунальные службы в Москве вывозят снег с улиц и дворов

Коммунальные службы в Москве вывозят снег с улиц и дворов - РИА Новости, 10.04.2025

Коммунальные службы в Москве вывозят снег с улиц и дворов

Коммунальные службы продолжают работы по очистке, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-09T13:54:00+03:00

2025-04-09T13:54:00+03:00

2025-04-10T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Коммунальные службы продолжают работы по очистке, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно продолжаются работы по очистке, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в течение всего светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Специалисты очищают скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. "️Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - подчеркивается в сообщении. -0-

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москва, городское хозяйство москвы