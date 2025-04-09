https://ria.ru/20250409/moskva-2010495490.html
Горхозяйство Москвы предупредило о гололедице на дорогах вечером в среду
Горхозяйство Москвы предупредило о гололедице на дорогах вечером в среду - РИА Новости, 10.04.2025
Горхозяйство Москвы предупредило о гололедице на дорогах вечером в среду
Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о гололедице на дорогах вечером в среду. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-09T14:50:00+03:00
2025-04-09T14:50:00+03:00
2025-04-10T14:52:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925953817_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_c7a41e44acd6e49cab7ea1ce63991f72.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о гололедице на дорогах вечером в среду. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистам – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://realty.ria.ru/20250409/lestnitsa-2010238372.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925953817_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2917022871ebc6e79eca05a926390fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о гололедице на дорогах вечером в среду.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистам – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.