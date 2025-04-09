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Горхозяйство Москвы предупредило о гололедице на дорогах вечером в среду - РИА Новости, 10.04.2025
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14:50 09.04.2025 (обновлено: 14:52 10.04.2025)
https://ria.ru/20250409/moskva-2010495490.html
Горхозяйство Москвы предупредило о гололедице на дорогах вечером в среду
Горхозяйство Москвы предупредило о гололедице на дорогах вечером в среду - РИА Новости, 10.04.2025
Горхозяйство Москвы предупредило о гололедице на дорогах вечером в среду
Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о гололедице на дорогах вечером в среду. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-09T14:50:00+03:00
2025-04-10T14:52:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о гололедице на дорогах вечером в среду. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистам – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://realty.ria.ru/20250409/lestnitsa-2010238372.html
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Горхозяйство Москвы предупредило о гололедице на дорогах вечером в среду

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о гололедице на дорогах вечером в среду.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистам – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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