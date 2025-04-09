https://ria.ru/20250409/moskva-2010127798.html

На востоке Москвы снесли более 60 домов в рамках реновации

На востоке Москвы снесли более 60 домов в рамках реновации - РИА Новости, 09.04.2025

На востоке Москвы снесли более 60 домов в рамках реновации

В Восточном административном округе Москвы провели демонтаж 67 старых домов в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:50:00+03:00

2025-04-09T08:50:00+03:00

2025-04-09T08:50:00+03:00

москва

восточный административный округ (москва)

владислав овчинский

программа реновации в москве

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В Восточном административном округе Москвы провели демонтаж 67 старых домов в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В частности, в Северном Измайлове снесли 18 домов, в Косино-Ухтомском – 14, в Гольянове – шесть."На освобожденных площадках возводят жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой. Жители 67 демонтированных домов полностью переселились в 57 новостроек по программе реновации. В частности, в районе Перово под заселение передали 13 жилых комплексов, в Гольянове – четыре", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек. На месте сноса старых домов строят современные ЖК, а также проводят благоустройство территорий рядом.

https://ria.ru/20250406/efimov-2009659351.html

https://ria.ru/20250405/renovatsiya-2009453432.html

москва

восточный административный округ (москва)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, восточный административный округ (москва), владислав овчинский, программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы