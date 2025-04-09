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На востоке Москвы снесли более 60 домов в рамках реновации - РИА Новости, 09.04.2025
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08:50 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/moskva-2010127798.html
На востоке Москвы снесли более 60 домов в рамках реновации
На востоке Москвы снесли более 60 домов в рамках реновации - РИА Новости, 09.04.2025
На востоке Москвы снесли более 60 домов в рамках реновации
В Восточном административном округе Москвы провели демонтаж 67 старых домов в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:50:00+03:00
2025-04-09T08:50:00+03:00
москва
восточный административный округ (москва)
владислав овчинский
программа реновации в москве
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В Восточном административном округе Москвы провели демонтаж 67 старых домов в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В частности, в Северном Измайлове снесли 18 домов, в Косино-Ухтомском – 14, в Гольянове – шесть."На освобожденных площадках возводят жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой. Жители 67 демонтированных домов полностью переселились в 57 новостроек по программе реновации. В частности, в районе Перово под заселение передали 13 жилых комплексов, в Гольянове – четыре", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек. На месте сноса старых домов строят современные ЖК, а также проводят благоустройство территорий рядом.
https://ria.ru/20250406/efimov-2009659351.html
https://ria.ru/20250405/renovatsiya-2009453432.html
москва
восточный административный округ (москва)
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москва, восточный административный округ (москва), владислав овчинский, программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Восточный административный округ (Москва), Владислав Овчинский, Программа реновации в Москве, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
На востоке Москвы снесли более 60 домов в рамках реновации

В ВАО по реновации снесли 67 старых домов

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В Восточном административном округе Москвы провели демонтаж 67 старых домов в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В частности, в Северном Измайлове снесли 18 домов, в Косино-Ухтомском – 14, в Гольянове – шесть.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Ефимов: в московском СВАО в рамках реновации жильцам передали 49 новостроек
6 апреля, 16:23
"На освобожденных площадках возводят жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой. Жители 67 демонтированных домов полностью переселились в 57 новостроек по программе реновации. В частности, в районе Перово под заселение передали 13 жилых комплексов, в Гольянове – четыре", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек. На месте сноса старых домов строят современные ЖК, а также проводят благоустройство территорий рядом.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Новогирееве в рамках реновации расселили шесть домов
5 апреля, 10:05
 
МоскваВосточный административный округ (Москва)Владислав ОвчинскийПрограмма реновации в МосквеГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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