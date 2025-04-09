Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли более 230 человек в Курской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии за минувшие сутки уничтожили в курском приграничье более 230 боевиков ВСУ, два артиллерийских орудия, два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 72990 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2260 боевых бронированных машин, 2652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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