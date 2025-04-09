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ВС России ударили по предприятию по производству ракет для ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 09.04.2025 (обновлено: 14:20 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/minoborony-2010235942.html
ВС России ударили по предприятию по производству ракет для ВСУ
ВС России ударили по предприятию по производству ракет для ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
ВС России ударили по предприятию по производству ракет для ВСУ
Российские военные за сутки ударили по украинскому предприятию по производству оперативно-тактических ракет, всего поражены различные цели в 149 районах,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:10:00+03:00
2025-04-09T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки ударили по украинскому предприятию по производству оперативно-тактических ракет, всего поражены различные цели в 149 районах, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России ударили по предприятию по производству ракет для ВСУ

Минобороны сообщило о поражении украинского предприятия по выпуску ракет для ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град"
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артрасчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки ударили по украинскому предприятию по производству оперативно-тактических ракет, всего поражены различные цели в 149 районах, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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