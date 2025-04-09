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ВС России ударили по предприятию по производству ракет для ВСУ

ВС России ударили по предприятию по производству ракет для ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025

ВС России ударили по предприятию по производству ракет для ВСУ

Российские военные за сутки ударили по украинскому предприятию по производству оперативно-тактических ракет, всего поражены различные цели в 149 районах,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:10:00+03:00

2025-04-09T14:10:00+03:00

2025-04-09T14:20:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки ударили по украинскому предприятию по производству оперативно-тактических ракет, всего поражены различные цели в 149 районах, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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