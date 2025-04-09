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В Запорожской области обрушились два подъезда дома, погибли дети

В Запорожской области обрушились два подъезда дома, погибли дети - РИА Новости, 09.04.2025

В Запорожской области обрушились два подъезда дома, погибли дети

Два подъезда многоквартирного дома обрушились в населенном пункте Новополтавка Запорожской области, погибли два ребёнка, госпитализированы четыре человека,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:01:00+03:00

2025-04-09T10:01:00+03:00

2025-04-09T10:12:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Два подъезда многоквартирного дома обрушились в населенном пункте Новополтавка Запорожской области, погибли два ребёнка, госпитализированы четыре человека, говорится в сообщении МЧС России."Два подъезда жилого двухэтажного дома обрушились в селе Новополтавка. Повреждены восемь квартир, из которых шесть - разрушены. Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще четыре человека госпитализированы. Продолжаются разбор и поиск людей", - говорится в сообщении ведомства.Там отметили, что на месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники.

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2025

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская область, россия