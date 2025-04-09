https://ria.ru/20250409/mchs-2010171078.html
В Запорожской области обрушились два подъезда дома, погибли дети
В Запорожской области обрушились два подъезда дома, погибли дети - РИА Новости, 09.04.2025
В Запорожской области обрушились два подъезда дома, погибли дети
Два подъезда многоквартирного дома обрушились в населенном пункте Новополтавка Запорожской области, погибли два ребёнка, госпитализированы четыре человека,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:01:00+03:00
2025-04-09T10:01:00+03:00
2025-04-09T10:12:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
запорожская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010172542_0:0:1098:618_1920x0_80_0_0_674cee6e8212851afbae6b1c7f3d1fc6.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Два подъезда многоквартирного дома обрушились в населенном пункте Новополтавка Запорожской области, погибли два ребёнка, госпитализированы четыре человека, говорится в сообщении МЧС России."Два подъезда жилого двухэтажного дома обрушились в селе Новополтавка. Повреждены восемь квартир, из которых шесть - разрушены. Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще четыре человека госпитализированы. Продолжаются разбор и поиск людей", - говорится в сообщении ведомства.Там отметили, что на месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники.
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010172542_32:0:992:720_1920x0_80_0_0_2e71dc10b22d52c8ee8172c188317f18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская область, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Запорожская область, Россия
В Запорожской области обрушились два подъезда дома, погибли дети
В Новополтавке обрушились два подъезда многоквартирного дома, погибли двое детей