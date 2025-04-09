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В Запорожской области обрушились два подъезда дома, погибли дети - РИА Новости, 09.04.2025
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10:01 09.04.2025 (обновлено: 10:12 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/mchs-2010171078.html
В Запорожской области обрушились два подъезда дома, погибли дети
В Запорожской области обрушились два подъезда дома, погибли дети - РИА Новости, 09.04.2025
В Запорожской области обрушились два подъезда дома, погибли дети
Два подъезда многоквартирного дома обрушились в населенном пункте Новополтавка Запорожской области, погибли два ребёнка, госпитализированы четыре человека,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:01:00+03:00
2025-04-09T10:12:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
запорожская область
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Два подъезда многоквартирного дома обрушились в населенном пункте Новополтавка Запорожской области, погибли два ребёнка, госпитализированы четыре человека, говорится в сообщении МЧС России."Два подъезда жилого двухэтажного дома обрушились в селе Новополтавка. Повреждены восемь квартир, из которых шесть - разрушены. Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще четыре человека госпитализированы. Продолжаются разбор и поиск людей", - говорится в сообщении ведомства.Там отметили, что на месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская область, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Запорожская область, Россия
В Запорожской области обрушились два подъезда дома, погибли дети

В Новополтавке обрушились два подъезда многоквартирного дома, погибли двое детей

© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия обрушения подъездов многоквартирного дома в населенном пункте Новополтавка Запорожской области
Последствия обрушения подъездов многоквартирного дома в населенном пункте Новополтавка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия обрушения подъездов многоквартирного дома в населенном пункте Новополтавка Запорожской области
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Два подъезда многоквартирного дома обрушились в населенном пункте Новополтавка Запорожской области, погибли два ребёнка, госпитализированы четыре человека, говорится в сообщении МЧС России.
"Два подъезда жилого двухэтажного дома обрушились в селе Новополтавка. Повреждены восемь квартир, из которых шесть - разрушены. Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще четыре человека госпитализированы. Продолжаются разбор и поиск людей", - говорится в сообщении ведомства.
© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия обрушения подъездов многоквартирного дома в населенном пункте Новополтавка Запорожской области
Последствия обрушения подъездов многоквартирного дома в населенном пункте Новополтавка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия обрушения подъездов многоквартирного дома в населенном пункте Новополтавка Запорожской области
Там отметили, что на месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники.
© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия обрушения подъездов многоквартирного дома в населенном пункте Новополтавка Запорожской области
Последствия обрушения подъездов многоквартирного дома в населенном пункте Новополтавка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия обрушения подъездов многоквартирного дома в населенном пункте Новополтавка Запорожской области
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Запорожская областьРоссия
 
 
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