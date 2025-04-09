https://ria.ru/20250409/ljubertsy-2010271865.html

В Люберцах полиция нашла 58 нелегально работавших мигрантов

В Люберцах полиция нашла 58 нелегально работавших мигрантов - РИА Новости, 09.04.2025

В Люберцах полиция нашла 58 нелегально работавших мигрантов

Полицейские в ходе рейда обнаружили 58 мигрантов, нелегально работающих в цеху по производству питания в подмосковных Люберцах, на всех нарушителей наложен... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:38:00+03:00

2025-04-09T15:38:00+03:00

2025-04-09T16:21:00+03:00

происшествия

россия

люберцы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда обнаружили 58 мигрантов, нелегально работающих в цеху по производству питания в подмосковных Люберцах, на всех нарушителей наложен штраф, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. Сотрудники полиции в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили цех по производству продуктов питания в городском округе Люберцы. "В результате рейда полицейские проверили по информационным учетным базам 182 иностранных граждан. За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации в отношении 58 мигрантов составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Из них девять нелегалов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания", - говорится в сообщении. В отношении 58 правонарушителей наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, семерым из них - с последующим выдворением за пределы РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего для решения вопроса о привлечении к ответственности работодателя, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250402/migranty-2008833872.html

https://ria.ru/20250401/gosduma-2008528466.html

россия

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, люберцы