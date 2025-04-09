https://ria.ru/20250409/ljubertsy-2010271865.html
В Люберцах полиция нашла 58 нелегально работавших мигрантов
В Люберцах полиция нашла 58 нелегально работавших мигрантов - РИА Новости, 09.04.2025
В Люберцах полиция нашла 58 нелегально работавших мигрантов
Полицейские в ходе рейда обнаружили 58 мигрантов, нелегально работающих в цеху по производству питания в подмосковных Люберцах, на всех нарушителей наложен... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:38:00+03:00
2025-04-09T15:38:00+03:00
2025-04-09T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда обнаружили 58 мигрантов, нелегально работающих в цеху по производству питания в подмосковных Люберцах, на всех нарушителей наложен штраф, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. Сотрудники полиции в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили цех по производству продуктов питания в городском округе Люберцы. "В результате рейда полицейские проверили по информационным учетным базам 182 иностранных граждан. За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации в отношении 58 мигрантов составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Из них девять нелегалов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания", - говорится в сообщении. В отношении 58 правонарушителей наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, семерым из них - с последующим выдворением за пределы РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего для решения вопроса о привлечении к ответственности работодателя, заключили в ведомстве.
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происшествия, россия, люберцы
Происшествия, Россия, Люберцы
В Люберцах полиция нашла 58 нелегально работавших мигрантов
Полицейские в Люберцах нашли 58 мигрантов, нелегально работающих в цеху