https://ria.ru/20250409/liksutov-2010203424.html

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" планируют открыть картинг-центр

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" планируют открыть картинг-центр - РИА Новости, 09.04.2025

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" планируют открыть картинг-центр

На территории индустриального парка "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" планируют открыть в этом году просторный картинг-центр с современной зоной симрейсинга для РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:00:00+03:00

2025-04-09T13:00:00+03:00

2025-04-09T13:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010203020_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_c3a0e79719aaa53b9c4699f20a87d632.jpg

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. На территории индустриального парка "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" планируют открыть в этом году просторный картинг-центр с современной зоной симрейсинга для проведения соревнований по фиджитал-гонкам, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, картинг-центр сможет принимать каждый год до 90 соревнований.Столица является одним из самых активных мегаполисов, где почти каждый второй житель уделяет особое внимание спорту. Сегодня укреплять здоровье можно как во дворе дома и парках, так и в спортивных центрах."По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем социальную инфраструктуру в особой экономической зоне Москвы, где работает свыше 22 тысяч человек. Например, на площадке "Руднево" началось строительство крупного картинг-центра, где ежегодно смогут проводить до 90 соревнований по разным дисциплинам авто- и мотоспорта в том числе и зимой. Открытая и закрытая трассы общей протяженностью 874 метра позволят организовывать автоспортивные мероприятия уровня Кубка Москвы", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что также на территории картинг-центра будет расположена современная зона симрейсинга для состязаний по фиджитал-гонкам – на специальных симуляторах. Это обеспечит возможность проведения отборочных соревнований и подготовки для участия в Играх Будущего.Картодром индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" разместится на участке площадью 4,2 гектара. Площадка будет отвечать всем современным техническим стандартам и требованиям безопасности."Большая академия картинга и симрейсинга будет включать в себя классы теоретического обучения, тренажерный зал, и помещения для технических занятий по изучению устройства и работы картов. Также здесь планируется разместить кафе-ресторан с двумя просторными залами и с панорамным видом как на крытую, так и на открытую трассы", – уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, ожидается, что каждый месяц объект смогут посещать до 10 тысяч человек.Так, картодром площадки "Руднево" станет одним из крупнейших в Москве. Общая площадь строений составит около 5,85 тысячи квадратных метров. Площадь крытого сооружения с трассой в 400 метров превысит 4,1 тысячи квадратных метров. На территории будет обслуживаться два парка машин. Это электрокарты для прокатных заездов и автокарты для проведения соревнований и тренировок.Предусматривается возможность быстрой смены конфигурации трека, что позволит максимально разнообразить гонки. Длина открытой многофункциональной трассы составит не менее 474 метров, а ширина – 6-8 метров. Это позволит проводить тренировки и соревнования по таким видам спорта, как картинг, в том числе ледовый, минимото, питбайк, мотоджимхана, автоджимхана, дрифт.Кроме того, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев добавил, что ОЭЗ столицы – это не только площадка для высокотехнологичных производств, разработка и выпуск инноваций, но и целая экосистема со своим образом жизни. Таким образом, строительство современного картодрома прежде всего обеспечит физическое и социальное благополучие работников промышленной территории.Он отметил, что также здесь расположится передовое производство отечественных картов и комплектующих с портфелем собственных патентов и возможностью проведения НИОКР(научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по новым моделям спортивных машин. Кроме того, на базе инновационного производства будут реализовываться образовательные программы для школьников и студентов, объединяющие практические занятия на трассе и теоретические – на производстве. Инвестиции в данный проект составят 1,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250409/kapremont-2010196369.html

https://ria.ru/20250408/moskva-2010000761.html

https://ria.ru/20250407/fotonika-2009825521.html

https://ria.ru/20250406/oez-2009574757.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, москва