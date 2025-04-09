https://ria.ru/20250409/lektsiya-2010127607.html

В павильоне "Макет Москвы" организуют лекцию по случаю Дня космонавтики

В павильоне "Макет Москвы" организуют лекцию по случаю Дня космонавтики - РИА Новости, 09.04.2025

В павильоне "Макет Москвы" организуют лекцию по случаю Дня космонавтики

По случаю Дня космонавтики 12 апреля в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ состоятся тематические мероприятия – лекция, выставка и викторина, рассказал министр... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:50:00+03:00

2025-04-09T11:50:00+03:00

2025-04-09T11:50:00+03:00

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

москва

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. По случаю Дня космонавтики 12 апреля в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ состоятся тематические мероприятия – лекция, выставка и викторина, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Так, лектор Центра "Космонавтика и авиация" Александр Яровитчук выступит с лекцией, прослушав которую посетители узнают об особенностях разных галактик и о самых больших космических объектах в мире. Мероприятие начнется в 18:30, регистрация на него не требуется."Также для гостей откроется фотовыставка "Москва космическая", на которой будут представлены фотографии тех мест столицы, которые напоминают о великом прорыве человечества в покорении космоса. Посетить фотовыставку можно бесплатно в часы работы павильона до 30 апреля включительно", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Еще гости павильона смогут принять участие в тематической интерактивной викторине. Время ее проведения - 11:10, 13:10, 15:10 и 17:10. Победителям викторины вручат призы.Сам "Макет Москвы" открыт для посещения с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.

москва

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владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, москва