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В павильоне "Макет Москвы" организуют лекцию по случаю Дня космонавтики
В павильоне "Макет Москвы" организуют лекцию по случаю Дня космонавтики - РИА Новости, 09.04.2025
В павильоне "Макет Москвы" организуют лекцию по случаю Дня космонавтики
По случаю Дня космонавтики 12 апреля в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ состоятся тематические мероприятия – лекция, выставка и викторина, рассказал министр... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:50:00+03:00
2025-04-09T11:50:00+03:00
2025-04-09T11:50:00+03:00
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. По случаю Дня космонавтики 12 апреля в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ состоятся тематические мероприятия – лекция, выставка и викторина, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Так, лектор Центра "Космонавтика и авиация" Александр Яровитчук выступит с лекцией, прослушав которую посетители узнают об особенностях разных галактик и о самых больших космических объектах в мире. Мероприятие начнется в 18:30, регистрация на него не требуется."Также для гостей откроется фотовыставка "Москва космическая", на которой будут представлены фотографии тех мест столицы, которые напоминают о великом прорыве человечества в покорении космоса. Посетить фотовыставку можно бесплатно в часы работы павильона до 30 апреля включительно", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Еще гости павильона смогут принять участие в тематической интерактивной викторине. Время ее проведения - 11:10, 13:10, 15:10 и 17:10. Победителям викторины вручат призы.Сам "Макет Москвы" открыт для посещения с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, москва
Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Москва
В павильоне "Макет Москвы" организуют лекцию по случаю Дня космонавтики
В павильоне "Макет Москвы" 12 апреля проведут лекцию о космосе
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. По случаю Дня космонавтики 12 апреля в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ состоятся тематические мероприятия – лекция, выставка и викторина, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Так, лектор Центра "Космонавтика и авиация" Александр Яровитчук выступит с лекцией, прослушав которую посетители узнают об особенностях разных галактик и о самых больших космических объектах в мире. Мероприятие начнется в 18:30, регистрация на него не требуется.
"Также для гостей откроется фотовыставка "Москва космическая", на которой будут представлены фотографии тех мест столицы, которые напоминают о великом прорыве человечества в покорении космоса. Посетить фотовыставку можно бесплатно в часы работы павильона до 30 апреля включительно", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Еще гости павильона смогут принять участие в тематической интерактивной викторине. Время ее проведения - 11:10, 13:10, 15:10 и 17:10. Победителям викторины вручат призы.
Сам "Макет Москвы" открыт для посещения с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.