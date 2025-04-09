https://ria.ru/20250409/lavrov-2010346640.html

Лавров прибыл в Алма-Ату для участия во встречах глав МИД СНГ

Лавров прибыл в Алма-Ату для участия во встречах глав МИД СНГ - РИА Новости, 09.04.2025

Лавров прибыл в Алма-Ату для участия во встречах глав МИД СНГ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T21:18:00+03:00

2025-04-09T21:18:00+03:00

2025-04-09T22:08:00+03:00

алма-ата

россия

сергей лавров

снг

в мире

казахстан

центральная азия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010350122_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c067212b11f104139ab6b9ca258b43b.jpg

АЛМА-АТА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии, передает корреспондент РИА Новости. Встречи министров иностранных дел СНГ проходят два раза в год. Последнее заседание состоялось в октябре 2024 года в Москве. Как сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе заседания в пятницу главы МИД СНГ обсудят актуальные международные и региональные темы, приоритетные направления интеграционного взаимодействия в формате Содружества в 2025 году. Ожидается, что стороны затронут вопрос укрепления пограничной безопасности. Особое внимание участники встречи уделят подготовке к празднованию в странах-участницах Содружества 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и другим темам культурно-гуманитарного сотрудничества. На совещании глав МИД России и государств Центральной Азии (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) планируется обсудить широкий круг наиболее актуальных вопросов политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Ожидается, что стороны обменяются мнениями по ключевым международным проблемам с точки зрения координации шагов для их решения в интересах укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе.

https://ria.ru/20250409/azerbaydzhan-2010329852.html

https://ria.ru/20250409/lavrov-2010272951.html

алма-ата

россия

казахстан

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие Лаврова в Алма-Ату Кадры МИД России. 2025-04-09T21:18 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алма-ата, россия, сергей лавров, снг, в мире, казахстан, центральная азия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)