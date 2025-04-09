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Лавров прибыл в Алма-Ату для участия во встречах глав МИД СНГ - РИА Новости, 09.04.2025
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21:18 09.04.2025 (обновлено: 22:08 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/lavrov-2010346640.html
Лавров прибыл в Алма-Ату для участия во встречах глав МИД СНГ
Лавров прибыл в Алма-Ату для участия во встречах глав МИД СНГ - РИА Новости, 09.04.2025
Лавров прибыл в Алма-Ату для участия во встречах глав МИД СНГ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей... РИА Новости, 09.04.2025
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алма-ата
россия
сергей лавров
снг
в мире
казахстан
центральная азия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АЛМА-АТА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии, передает корреспондент РИА Новости. Встречи министров иностранных дел СНГ проходят два раза в год. Последнее заседание состоялось в октябре 2024 года в Москве. Как сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе заседания в пятницу главы МИД СНГ обсудят актуальные международные и региональные темы, приоритетные направления интеграционного взаимодействия в формате Содружества в 2025 году. Ожидается, что стороны затронут вопрос укрепления пограничной безопасности. Особое внимание участники встречи уделят подготовке к празднованию в странах-участницах Содружества 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и другим темам культурно-гуманитарного сотрудничества. На совещании глав МИД России и государств Центральной Азии (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) планируется обсудить широкий круг наиболее актуальных вопросов политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Ожидается, что стороны обменяются мнениями по ключевым международным проблемам с точки зрения координации шагов для их решения в интересах укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе.
https://ria.ru/20250409/azerbaydzhan-2010329852.html
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Прибытие Лаврова в Алма-Ату
Кадры МИД России.
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алма-ата, россия, сергей лавров, снг, в мире, казахстан, центральная азия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Алма-Ата, Россия, Сергей Лавров, СНГ, В мире, Казахстан, Центральная Азия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров прибыл в Алма-Ату для участия во встречах глав МИД СНГ

Лавров прибыл в Алма-Ату для участия во встречах глав МИД СНГ и Центральной Азии

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АЛМА-АТА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии, передает корреспондент РИА Новости.
Встречи министров иностранных дел СНГ проходят два раза в год. Последнее заседание состоялось в октябре 2024 года в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Лавров обсудил с представителем Баку отношения двух стран
Вчера, 18:51
Как сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе заседания в пятницу главы МИД СНГ обсудят актуальные международные и региональные темы, приоритетные направления интеграционного взаимодействия в формате Содружества в 2025 году. Ожидается, что стороны затронут вопрос укрепления пограничной безопасности.
Особое внимание участники встречи уделят подготовке к празднованию в странах-участницах Содружества 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и другим темам культурно-гуманитарного сотрудничества.
На совещании глав МИД России и государств Центральной Азии (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) планируется обсудить широкий круг наиболее актуальных вопросов политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Ожидается, что стороны обменяются мнениями по ключевым международным проблемам с точки зрения координации шагов для их решения в интересах укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе.
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Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым
Вчера, 15:42
 
Алма-АтаРоссияСергей ЛавровСНГВ миреКазахстанЦентральная АзияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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