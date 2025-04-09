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Межрегиональный этап чемпионата по профмастерству стартовал в Красноярске - РИА Новости, 09.04.2025
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11:52 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/krasnoyarsk-2010197688.html
Межрегиональный этап чемпионата по профмастерству стартовал в Красноярске
Межрегиональный этап чемпионата по профмастерству стартовал в Красноярске - РИА Новости, 09.04.2025
Межрегиональный этап чемпионата по профмастерству стартовал в Красноярске
Более 230 человек со всей страны собрались в Красноярском крае для участия в межрегиональном этапе по профессиональному мастерству "Профессионалы", сообщает... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:52:00+03:00
2025-04-09T11:52:00+03:00
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 9 апр - РИА Новости. Более 230 человек со всей страны собрались в Красноярском крае для участия в межрегиональном этапе по профессиональному мастерству "Профессионалы", сообщает пресс-служба министерства образования региона. "В Красноярском крае стартуют соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Мероприятие проходит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". В течение месяца регион примет гостей из 60 субъектов РФ. На пяти площадках будут соревноваться почти 230 конкурсантов в 12 компетенциях, две из которых – юниорские", - говорится в сообщении. По ее данным, площадками проведения станут Красноярский строительный техникум, Ачинский техникум нефти и газа, Уярский сельскохозяйственный и Емельяновский дорожно-строительный техникумы. Среди индустриальных партнеров чемпионата – ведущие предприятия и компании региона – РЖД, Красцветмет, Ачинский НПЗ, КрайДэо и еще более 140 компаний среднего и малого бизнеса. Чемпионат продлится до 30 апреля. Победители и призеры межрегионального этапа принесут медали в копилку своего региона, по результатам участия выстроится рейтинг субъектов РФ.
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красноярский край, россия, ржд, ачинский нпз
Красноярский край, Россия, РЖД, Ачинский НПЗ
Межрегиональный этап чемпионата по профмастерству стартовал в Красноярске

В Красноярском крае стартовал межрегиональный этап чемпионата "Профессионалы"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск с Николаевской сопки
Вид на Красноярск с Николаевской сопки - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на Красноярск с Николаевской сопки
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КРАСНОЯРСК, 9 апр - РИА Новости. Более 230 человек со всей страны собрались в Красноярском крае для участия в межрегиональном этапе по профессиональному мастерству "Профессионалы", сообщает пресс-служба министерства образования региона.
"В Красноярском крае стартуют соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Мероприятие проходит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". В течение месяца регион примет гостей из 60 субъектов РФ. На пяти площадках будут соревноваться почти 230 конкурсантов в 12 компетенциях, две из которых – юниорские", - говорится в сообщении.
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По ее данным, площадками проведения станут Красноярский строительный техникум, Ачинский техникум нефти и газа, Уярский сельскохозяйственный и Емельяновский дорожно-строительный техникумы. Среди индустриальных партнеров чемпионата – ведущие предприятия и компании региона – РЖД, Красцветмет, Ачинский НПЗ, КрайДэо и еще более 140 компаний среднего и малого бизнеса.
Чемпионат продлится до 30 апреля. Победители и призеры межрегионального этапа принесут медали в копилку своего региона, по результатам участия выстроится рейтинг субъектов РФ.
 
Красноярский крайРоссияРЖДАчинский НПЗ
 
 
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