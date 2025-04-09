https://ria.ru/20250409/krasnoyarsk-2010197688.html

Межрегиональный этап чемпионата по профмастерству стартовал в Красноярске

Межрегиональный этап чемпионата по профмастерству стартовал в Красноярске - РИА Новости, 09.04.2025

Межрегиональный этап чемпионата по профмастерству стартовал в Красноярске

Более 230 человек со всей страны собрались в Красноярском крае для участия в межрегиональном этапе по профессиональному мастерству "Профессионалы", сообщает... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:52:00+03:00

2025-04-09T11:52:00+03:00

2025-04-09T11:52:00+03:00

красноярский край

россия

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ачинский нпз

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КРАСНОЯРСК, 9 апр - РИА Новости. Более 230 человек со всей страны собрались в Красноярском крае для участия в межрегиональном этапе по профессиональному мастерству "Профессионалы", сообщает пресс-служба министерства образования региона. "В Красноярском крае стартуют соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Мероприятие проходит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". В течение месяца регион примет гостей из 60 субъектов РФ. На пяти площадках будут соревноваться почти 230 конкурсантов в 12 компетенциях, две из которых – юниорские", - говорится в сообщении. По ее данным, площадками проведения станут Красноярский строительный техникум, Ачинский техникум нефти и газа, Уярский сельскохозяйственный и Емельяновский дорожно-строительный техникумы. Среди индустриальных партнеров чемпионата – ведущие предприятия и компании региона – РЖД, Красцветмет, Ачинский НПЗ, КрайДэо и еще более 140 компаний среднего и малого бизнеса. Чемпионат продлится до 30 апреля. Победители и призеры межрегионального этапа принесут медали в копилку своего региона, по результатам участия выстроится рейтинг субъектов РФ.

https://ria.ru/20250407/reshetnikov-2009825940.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, россия, ржд, ачинский нпз