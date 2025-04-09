В Киргизии предотвратили попытку госпереворота
В Киргизии предотвратили организацию массовых беспорядков с целью госпереворота
© Фото : ГКНБ КРВ Киргизии пресечена попытка организации массовых беспорядков и разжигания межнационального конфликта
В Киргизии пресечена попытка организации массовых беспорядков и разжигания межнационального конфликта
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БИШКЕК, 9 апр — РИА Новости. В Киргизии предотвратили массовые беспорядки с целью госпереворота, заявила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности страны (ГКНБ).
"Выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота", — говорится в релизе.
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По данным комитета, в начале года в рамках уголовного дела шла разработка группы, планировавшей беспорядки. Всех ее участников, включая руководителей среднего звена, установили и задержали. Один из идейных вдохновителей находится в бегах, предположительно, в ОАЭ.
В пресс-службе уточнили, что злоумышленники хотели снять фейковое видео. В нем киргизская "избитая и полуобнаженная девушка", над которой якобы надругались иностранцы, должна была молить о помощи и просить о распространении ролика в соцсетях.
В ГКНБ пояснили, что кадры, по замыслу организаторов, должны были спровоцировать молодежь по аналогии с событиями мая прошлого года. После этого планировалось, что боевые группы с оружием устроят погромы в местах работы и жительства иностранцев в Бишкеке.
Кроме того, злоумышленники хотели устроить провокации в отношении граждан Киргизии и правоохранительных органов. Следствие выяснило, что подготовка к госперевороту шла из-за рубежа, идет поиск организаторов.
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