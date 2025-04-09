https://ria.ru/20250409/khimki-2010318301.html

Патриотическая акция "Эстафета Победы" прошла в Химках

Патриотическая акция "Эстафета Победы" прошла в Химках - РИА Новости, 09.04.2025

Патриотическая акция "Эстафета Победы" прошла в Химках

Международная патриотическая акция "Эстафета Победы" состоялась в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:45:00+03:00

2025-04-09T17:45:00+03:00

2025-04-09T17:45:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

россия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Международная патриотическая акция "Эстафета Победы" состоялась в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее символ установили в сквере имени Марии Рубцовой, у памятника участникам битвы под Москвой. Эстафету принял отряд пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево. Символ Победы пробудет в Химках до 14 апреля. После чего он продолжит свой путь по маршруту, охватывающему свыше 60 тысяч километров. Акция "Эстафета Победы" проходит раз в пять лет, она объединяет девять стран — участников бывшего Советского Союза. В этом году символику Победы на своих территориях примут Россия, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Финальной точкой станет Москва: акция завершится торжественной церемонией в День пограничника 28 мая. Ранее глава городского округа Елена Землякова вручила знаки почетных граждан трем ветеранам Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250409/khimki-2010202659.html

https://ria.ru/20250408/khimki-2009981662.html

химки (городской округ в московской области)

россия

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химки (городской округ в московской области), россия