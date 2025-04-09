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Глава Химок Землякова вручила первые паспорта юным жителям - РИА Новости, 09.04.2025
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12:17 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/khimki-2010202659.html
Глава Химок Землякова вручила первые паспорта юным жителям
Глава Химок Землякова вручила первые паспорта юным жителям - РИА Новости, 09.04.2025
Глава Химок Землякова вручила первые паспорта юным жителям
Глава подмосковных Химок Елена Землякова в торжественной обстановке вручила первые российские паспорта 11 школьникам, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:17:00+03:00
2025-04-09T12:17:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова в торжественной обстановке вручила первые российские паспорта 11 школьникам, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Наш город славится крупнейшими предприятиями. И мы будем очень рады, если ребята свяжут свою будущую жизнь с Химками", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Участие в торжественной церемонии также приняли родители учащихся. Стать частью мероприятия может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ. Ранее глава Химок в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вручила знаки почетных граждан троим долгожителям. Ими были удостоены: Анатолий Зелов — служил в мотоциклетном полку, почти 40 лет работал слесарем-испытателем в "Энергомаше", Иван Андрюхин — на фронте был радистом, служил в разведке, участвовал в Курской битве, Надежда Баранова — в военные годы работала на автобронетанковом ремонтном заводе.
https://ria.ru/20250408/khimki-2009981662.html
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Артем Смирнов
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Глава Химок Землякова вручила первые паспорта юным жителям

Глава Химок Землякова вручила первые российские паспорта 11 юным жителям

© Фото предоставлено администрацией городского округа ХимкиГлава Химок Елена Землякова вручила первые паспорта юным жителям
Глава Химок Елена Землякова вручила первые паспорта юным жителям - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото предоставлено администрацией городского округа Химки
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова в торжественной обстановке вручила первые российские паспорта 11 школьникам, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Наш город славится крупнейшими предприятиями. И мы будем очень рады, если ребята свяжут свою будущую жизнь с Химками", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Глава Химок Елена Землякова вручила знаки почетных граждан троим участникам ВОВ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Землякова вручила знаки почетных граждан троим участникам ВОВ в Химках
8 апреля, 11:50
Участие в торжественной церемонии также приняли родители учащихся. Стать частью мероприятия может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.
Ранее глава Химок в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вручила знаки почетных граждан троим долгожителям. Ими были удостоены: Анатолий Зелов — служил в мотоциклетном полку, почти 40 лет работал слесарем-испытателем в "Энергомаше", Иван Андрюхин — на фронте был радистом, служил в разведке, участвовал в Курской битве, Надежда Баранова — в военные годы работала на автобронетанковом ремонтном заводе.
Весенний субботник в парке Толстого в Химках - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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