https://ria.ru/20250409/khimki-2010202659.html
Глава Химок Землякова вручила первые паспорта юным жителям
Глава Химок Землякова вручила первые паспорта юным жителям - РИА Новости, 09.04.2025
Глава Химок Землякова вручила первые паспорта юным жителям
Глава подмосковных Химок Елена Землякова в торжественной обстановке вручила первые российские паспорта 11 школьникам, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:17:00+03:00
2025-04-09T12:17:00+03:00
2025-04-09T12:17:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова в торжественной обстановке вручила первые российские паспорта 11 школьникам, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Наш город славится крупнейшими предприятиями. И мы будем очень рады, если ребята свяжут свою будущую жизнь с Химками", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Участие в торжественной церемонии также приняли родители учащихся. Стать частью мероприятия может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ. Ранее глава Химок в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вручила знаки почетных граждан троим долгожителям. Ими были удостоены: Анатолий Зелов — служил в мотоциклетном полку, почти 40 лет работал слесарем-испытателем в "Энергомаше", Иван Андрюхин — на фронте был радистом, служил в разведке, участвовал в Курской битве, Надежда Баранова — в военные годы работала на автобронетанковом ремонтном заводе.
https://ria.ru/20250408/khimki-2009981662.html
https://ria.ru/20250405/khimki-2009553505.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Глава Химок Землякова вручила первые паспорта юным жителям
Глава Химок Землякова вручила первые российские паспорта 11 юным жителям
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова в торжественной обстановке вручила первые российские паспорта 11 школьникам, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Наш город славится крупнейшими предприятиями. И мы будем очень рады, если ребята свяжут свою будущую жизнь с Химками", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Участие в торжественной церемонии также приняли родители учащихся. Стать частью мероприятия может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.
Ранее глава Химок в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вручила знаки почетных граждан троим долгожителям. Ими были удостоены: Анатолий Зелов — служил в мотоциклетном полку, почти 40 лет работал слесарем-испытателем в "Энергомаше", Иван Андрюхин — на фронте был радистом, служил в разведке, участвовал в Курской битве, Надежда Баранова — в военные годы работала на автобронетанковом ремонтном заводе.