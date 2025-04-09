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ВС России взяли под контроль участок трассы в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 09.04.2025 (обновлено: 11:08 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/katerinovka-2010147000.html
ВС России взяли под контроль участок трассы в ДНР, заявил Марочко
ВС России взяли под контроль участок трассы в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 09.04.2025
ВС России взяли под контроль участок трассы в ДНР, заявил Марочко
Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы возле освобожденной от ВСУ Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T06:10:00+03:00
2025-04-09T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы возле освобожденной от ВСУ Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. В МО РФ 7 апреля сообщали, что российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Катериновка в ДНР. "В результате освободительных действий и продвижения наших войск под огневой контроль взят участок автодороги западнее Катериновки. Таким образом, отрезок трассы Новое-Петровское (украинское название - Грековка) стал практически недоступен для логистических поставок ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)" - сообщил эксперт. Марочко добавил, что взятие под контроль трассы существенно осложнит снабжение украинских войск в населенном пункте Петровское в ЛНР.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
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донецкая народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России взяли под контроль участок трассы в ДНР, заявил Марочко

Марочко: российские войска взяли под контроль участок трассы у Катериновки в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы возле освобожденной от ВСУ Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
В МО РФ 7 апреля сообщали, что российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Катериновка в ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ
8 апреля, 15:13
"В результате освободительных действий и продвижения наших войск под огневой контроль взят участок автодороги западнее Катериновки. Таким образом, отрезок трассы Новое-Петровское (украинское название - Грековка) стал практически недоступен для логистических поставок ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)" - сообщил эксперт.
Марочко добавил, что взятие под контроль трассы существенно осложнит снабжение украинских войск в населенном пункте Петровское в ЛНР.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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