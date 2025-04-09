https://ria.ru/20250409/katerinovka-2010147000.html

ВС России взяли под контроль участок трассы в ДНР, заявил Марочко

ВС России взяли под контроль участок трассы в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 09.04.2025

ВС России взяли под контроль участок трассы в ДНР, заявил Марочко

Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы возле освобожденной от ВСУ Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T06:10:00+03:00

2025-04-09T06:10:00+03:00

2025-04-09T11:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы возле освобожденной от ВСУ Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. В МО РФ 7 апреля сообщали, что российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Катериновка в ДНР. "В результате освободительных действий и продвижения наших войск под огневой контроль взят участок автодороги западнее Катериновки. Таким образом, отрезок трассы Новое-Петровское (украинское название - Грековка) стал практически недоступен для логистических поставок ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)" - сообщил эксперт. Марочко добавил, что взятие под контроль трассы существенно осложнит снабжение украинских войск в населенном пункте Петровское в ЛНР.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность