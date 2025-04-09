https://ria.ru/20250409/katerinovka-2010147000.html
ВС России взяли под контроль участок трассы в ДНР, заявил Марочко
ВС России взяли под контроль участок трассы в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 09.04.2025
ВС России взяли под контроль участок трассы в ДНР, заявил Марочко
Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы возле освобожденной от ВСУ Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T06:10:00+03:00
2025-04-09T06:10:00+03:00
2025-04-09T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988460_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19c091fbbf87ee61f64ef82d8ee4d0c2.jpg
ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы возле освобожденной от ВСУ Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. В МО РФ 7 апреля сообщали, что российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Катериновка в ДНР. "В результате освободительных действий и продвижения наших войск под огневой контроль взят участок автодороги западнее Катериновки. Таким образом, отрезок трассы Новое-Петровское (украинское название - Грековка) стал практически недоступен для логистических поставок ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)" - сообщил эксперт. Марочко добавил, что взятие под контроль трассы существенно осложнит снабжение украинских войск в населенном пункте Петровское в ЛНР.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988460_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ad3bcead980739619e7db5a2ca036dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России взяли под контроль участок трассы в ДНР, заявил Марочко
Марочко: российские войска взяли под контроль участок трассы у Катериновки в ДНР