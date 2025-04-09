https://ria.ru/20250409/kapremont-2010196369.html

Около 2,3 тысячи лифтов КМЗ установят в Москве в рамках капремонта

Около 2,3 тысячи лифтов КМЗ установят в Москве в рамках капремонта - РИА Новости, 09.04.2025

Около 2,3 тысячи лифтов КМЗ установят в Москве в рамках капремонта

Порядка 2,3 тысячи лифтов Карачаровского механического завода (КМЗ) установят в этом году в Москве по программе Фонда капитального ремонта, сообщил министр... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:00:00+03:00

2025-04-09T12:00:00+03:00

2025-04-09T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

тинао

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Порядка 2,3 тысячи лифтов Карачаровского механического завода (КМЗ) установят в этом году в Москве по программе Фонда капитального ремонта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Карачаровский механический завод в конце прошлого года вошел в состав особой экономической зоны "Технополис Москва" и стал базовой площадкой для развития кластера вертикального транспорта и лифтостроения. Сегодня на предприятии реализуется первый этап масштабной модернизации производственных площадей, а также открыли новые направления по монтажу и обслуживанию оборудования собственного производства. Продукция завода пользуется популярностью внутри московской конгломерации и за ее пределами", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что в Москве лифты КМЗ устанавливаются в том числе по программе капремонта. Так, более 576 лифтов производства КМЗ уже находятся в монтаже. Планируется, что еще порядка 1,7 тысячи единиц вертикального транспорта будут установлены до конца года.В рамках капитального ремонта работы по установке лифтов ведутся во всех районах Москвы, в том числе в ТиНАО. Специалисты монтируют подъемники "Сириус", которые двигаются со скоростью до 1,6 метра в секунду, имеют срок службы 25 лет и используются в зданиях высотой до 26 этажей.По словам генерального директора Карачаровского механического завода Дмитрия Сидельковского, на данный момент ведется активная кадровая работа для развития собственного монтажного подразделения предприятия. Обучение специалиста занимает более года, кандидат проходит специальную адаптационную программу, выполняет работу помощника монтажника под руководством опытного наставника. Таким образом, развитие монтажного подразделения КМЗ позволит создать около 300 рабочих мест.Также специалисты КМЗ монтируют лифты в домах старого фонда столицы, включая каркасно-приставные шахты. Установка лифта занимает от 35 до 60 дней в зависимости от этажности здания.Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта столицы Евгений Чуищев отметил, что ФКР Москвы установил с 2019 года новые требования к лифтам, уделяя дополнительное внимание вопросам комфорта. Столичный стандарт лифтового оборудования касается размера дверного проема, износостойкой отделки лифтовых кабин, светодиодных ламп и электронного табло управления.Он подчеркнул, что лифты, которые устанавливаются в рамках региональной программы капитального ремонта, – оборудование высокотехнологичное, сложное и исключительно отечественного производства.Ранее Гарбузов сообщил, что заработал лифтовый сервис КМЗ по техническому и аварийно-техническому обслуживанию оборудования собственного производства.

https://ria.ru/20250408/moskva-2010000761.html

https://ria.ru/20250407/fotonika-2009825521.html

https://ria.ru/20250406/oez-2009574757.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, москва, тинао