https://ria.ru/20250409/kadyrov-2010324060.html

ВСУ пытались разминировать границу с Россией, заявил Кадыров

ВСУ пытались разминировать границу с Россией, заявил Кадыров - РИА Новости, 09.04.2025

ВСУ пытались разминировать границу с Россией, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении попытки ВСУ разминировать границу с Россией в направлении населенного пункта Демидовка в Белгородской... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:15:00+03:00

2025-04-09T18:15:00+03:00

2025-04-09T18:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 9 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении попытки ВСУ разминировать границу с Россией в направлении населенного пункта Демидовка в Белгородской области. "Бойцы в ходе воздушной разведки в направлении населенного пункта Демидовка обнаружили весьма самонадеянную личность. На... границе с Российской Федерацией военнослужащий инженерной службы ВСУ осуществлял разминирование... Наши дроноводы быстро оценили ситуацию и приняли решение о ликвидации цели путём сбросов с БПЛА... В результате противник был нейтрализован, а его деятельность по изменению инженерной обстановки на границе прекращена", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он уточнил, что в зоне ответственности работала группа "Аида" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ. "Попытка разминирования государственной границы завершилась не самым хорошим образом", - отметил Кадыров.

https://ria.ru/20250315/kadyrov-2005197675.html

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россия, белгородская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины