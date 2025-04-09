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ВСУ пытались разминировать границу с Россией, заявил Кадыров
ВСУ пытались разминировать границу с Россией, заявил Кадыров - РИА Новости, 09.04.2025
ВСУ пытались разминировать границу с Россией, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении попытки ВСУ разминировать границу с Россией в направлении населенного пункта Демидовка в Белгородской... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:15:00+03:00
2025-04-09T18:15:00+03:00
2025-04-09T18:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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белгородская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 9 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении попытки ВСУ разминировать границу с Россией в направлении населенного пункта Демидовка в Белгородской области. "Бойцы в ходе воздушной разведки в направлении населенного пункта Демидовка обнаружили весьма самонадеянную личность. На... границе с Российской Федерацией военнослужащий инженерной службы ВСУ осуществлял разминирование... Наши дроноводы быстро оценили ситуацию и приняли решение о ликвидации цели путём сбросов с БПЛА... В результате противник был нейтрализован, а его деятельность по изменению инженерной обстановки на границе прекращена", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он уточнил, что в зоне ответственности работала группа "Аида" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ. "Попытка разминирования государственной границы завершилась не самым хорошим образом", - отметил Кадыров.
https://ria.ru/20250315/kadyrov-2005197675.html
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россия, белгородская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытались разминировать границу с Россией, заявил Кадыров
Кадыров заявил о предотвращении попытки ВСУ разминировать границу с Россией