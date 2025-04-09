https://ria.ru/20250409/japonija-2010276563.html

В Японии могут раздать наличные населению в ответ на американские пошлины

В Японии могут раздать наличные населению в ответ на американские пошлины - РИА Новости, 09.04.2025

В Японии могут раздать наличные населению в ответ на американские пошлины

Правительство Японии и правящая коалиция рассматривают возможность раздачи населению наличных денег в качестве экономической меры в ответ на рост цен и в связи... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:01:00+03:00

2025-04-09T16:01:00+03:00

2025-04-09T16:07:00+03:00

сша

япония

токио

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Правительство Японии и правящая коалиция рассматривают возможность раздачи населению наличных денег в качестве экономической меры в ответ на рост цен и в связи с последствиями введения пошлин на японские товары со стороны США, сообщила газета "Асахи". Как сообщает издание, рассматривается выделение по 40-50 тысяч иен ( 276-345 долларов) на одного человека вне зависимости от дохода. Для финансирования этой инициативы планируется принять дополнительный бюджет до конца текущей сессии парламента, то есть до июня. Ранее агентство Киодо передавало, что правительство Японии направило в США заместителя министра иностранных дел Такэси Акахори и заместителя министра экономики, торговли и промышленности Такэхико Мацуо для ведения переговоров о пошлинах. В Японии растет убеждение, что переговорный процесс с США будет трудным и долгим. В среду вступили в силу 24-процентные пошлины в отношении Японии в рамках так называемых взаимных пошлин. До этого Япония подпала под введенные США 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные пошлины на автомобили, произведенные не на американской территории (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначающим кризис 2008-2009 годов словом "лиман-шок" - от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, а также "корона-шок", обозначающим потери экономики из-за пандемии. США занимает первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Со среды 24-процентные пошлины распространяются на всю остальную продукцию, за исключением полупроводников, медпрепаратов и других чувствительных для США товаров. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние пять лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо, считают в Токио.

https://ria.ru/20250402/japonija-2008937601.html

https://ria.ru/20250403/japonija-2009024408.html

https://ria.ru/20250407/yaponiya-2009726361.html

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сша, япония, токио, введение трампом пошлин на импорт, в мире