https://ria.ru/20250409/jakutija-2010139978.html

В Якутии пьяная компания избила главу села

В Якутии пьяная компания избила главу села - РИА Новости, 09.04.2025

В Якутии пьяная компания избила главу села

Пьяная компания избила главу села в Якутии, один из мужчин устроил дебош в полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T03:40:00+03:00

2025-04-09T03:40:00+03:00

2025-04-09T03:40:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Пьяная компания избила главу села в Якутии, один из мужчин устроил дебош в полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по республике. Пользователи соцсети распространили видео, на котором задержанный полицейскими пьяный мужчина выломал стены в камере, куда его поместили за избиение главы села Дьохсоҕон Таттинского района. Как пишут пользователи, это произошло в доме у чиновника на глазах его жены и детей. По официальной информации, 1 апреля в полицию обратилась супруга пострадавшего. Женщина сообщила, что мужа избили трое пьяных мужчин. "Нарядом полиции был задержан и доставлен в отделение МВД России по Таттинскому району 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При водворении в камеру для административно-задержанных он оказал неповиновение сотрудникам полиции, вел себя агрессивно, игнорировал законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия. При этом мужчина устроил дебош внутри камеры и умышленно повредил имущество. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в отношении дебошира возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

https://ria.ru/20250405/moskva-2009524249.html

https://ria.ru/20250326/kaliningrad-2007471555.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)