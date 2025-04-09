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Пик годовой инфляции в России придется на март-апрель, считают аналитики - РИА Новости, 09.04.2025
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05:33 09.04.2025 (обновлено: 05:35 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/inflyatsiya-2010145620.html
Пик годовой инфляции в России придется на март-апрель, считают аналитики
Пик годовой инфляции в России придется на март-апрель, считают аналитики - РИА Новости, 09.04.2025
Пик годовой инфляции в России придется на март-апрель, считают аналитики
Пик годовой инфляции в России на фоне высокой ключевой ставки и укрепившегося рубля придется на март-апрель и будет на уровне чуть больше 10%, затем инфляция... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:33:00+03:00
2025-04-09T05:35:00+03:00
экономика
россия
михаил васильев
елена воронкова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ренессанс капитал
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пик годовой инфляции в России на фоне высокой ключевой ставки и укрепившегося рубля придется на март-апрель и будет на уровне чуть больше 10%, затем инфляция начнет замедляться, следует из консенсус-прогноза РИА Новости. Инфляция в России в феврале составила 10,06% в годовом выражении против 9,92% месяцем ранее. Данные Росстата по инфляции в марте будут опубликованы позже на этой неделе, при этом, по оценке Минэкономразвития на основе недельных данных по сокращенной потребкорзине, на 31 марта темпы роста цен в стране составляли 10,24%. "Чисто технически, мы ждём пик годовой инфляции в апреле, но это всё вопрос десятых в области 10% - он не очень принципиален. Уже с мая, полагаем, годовая инфляция опустится в область однозначных значений", - прогнозирует главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. Как прогнозирует главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров, прохождение пика инфляции будет в марте: в начале весны темпы роста цен составят около 10,3% в годовом выражении, а в апреле чуть-чуть замедлятся - до 10,2%. Схожие ожидания и у управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Дениса Попова. "Пик годового уровня инфляции придется на март. Однако, учитывая предполагаемую волатильность курса и сезонное ускорение роста цен перед Пасхой и майскими праздниками, прогнозируем прохождение инфляционных пиков в апреле на уровне 10,3-10,4%. По итогам марта, по нашему мнению, инфляция будет находиться на уровне 10,2-10,3%", - уверен он. Главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский напоминает, что в 2024 году заметное ускорение инфляции началось ближе к лету, поэтому пик инфляции в этом году придется на март-апрель. "На данный момент можно говорить о том, что ЦБ РФ удалось в значительной степени взять инфляцию под контроль – в отличие от второй половины 2024 года инфляция устойчиво реагирует замедлением на сохранение высокой ключевой ставки, тогда как в прошлом году мы видели даже ее ускорение сразу после решений о повышении ставки. Кроме того, согласно опросам, стабилизировались инфляционные ожидания экономических агентов", - указал аналитик. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, среди предпосылок для дальнейшего замедления инфляции – высокие процентные ставки и охлаждение кредитования, а также ожидаемое замедление бюджетных расходов в последующие месяцы и крепкий рубль. При этом есть и аналитики, которые ждут перехода темпов роста цен в стране к замедлению лишь летом. "Вместе с тем рассчитывать на серьезные изменения инфляционного тренда в российской экономике возможно только после преодоления дисбаланса между спросом и предложением, факторы поддержки которого все еще существенны. Годовой пик инфляции традиционно будет пройден в конце лета после определенного всплеска в июле", - прогнозирует доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.
https://ria.ru/20250214/nabiullina-1999415687.html
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экономика, россия, михаил васильев, елена воронкова, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ренессанс капитал
Экономика, Россия, Михаил Васильев, Елена Воронкова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ренессанс Капитал
Пик годовой инфляции в России придется на март-апрель, считают аналитики

Пик годовой инфляции в марте-апреле будет на уровне чуть больше десяти процентов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пик годовой инфляции в России на фоне высокой ключевой ставки и укрепившегося рубля придется на март-апрель и будет на уровне чуть больше 10%, затем инфляция начнет замедляться, следует из консенсус-прогноза РИА Новости.
Инфляция в России в феврале составила 10,06% в годовом выражении против 9,92% месяцем ранее. Данные Росстата по инфляции в марте будут опубликованы позже на этой неделе, при этом, по оценке Минэкономразвития на основе недельных данных по сокращенной потребкорзине, на 31 марта темпы роста цен в стране составляли 10,24%.
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Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции
14 февраля, 15:35
"Чисто технически, мы ждём пик годовой инфляции в апреле, но это всё вопрос десятых в области 10% - он не очень принципиален. Уже с мая, полагаем, годовая инфляция опустится в область однозначных значений", - прогнозирует главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
Как прогнозирует главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров, прохождение пика инфляции будет в марте: в начале весны темпы роста цен составят около 10,3% в годовом выражении, а в апреле чуть-чуть замедлятся - до 10,2%. Схожие ожидания и у управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Дениса Попова.
"Пик годового уровня инфляции придется на март. Однако, учитывая предполагаемую волатильность курса и сезонное ускорение роста цен перед Пасхой и майскими праздниками, прогнозируем прохождение инфляционных пиков в апреле на уровне 10,3-10,4%. По итогам марта, по нашему мнению, инфляция будет находиться на уровне 10,2-10,3%", - уверен он.
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Главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский напоминает, что в 2024 году заметное ускорение инфляции началось ближе к лету, поэтому пик инфляции в этом году придется на март-апрель. "На данный момент можно говорить о том, что ЦБ РФ удалось в значительной степени взять инфляцию под контроль – в отличие от второй половины 2024 года инфляция устойчиво реагирует замедлением на сохранение высокой ключевой ставки, тогда как в прошлом году мы видели даже ее ускорение сразу после решений о повышении ставки. Кроме того, согласно опросам, стабилизировались инфляционные ожидания экономических агентов", - указал аналитик.
По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, среди предпосылок для дальнейшего замедления инфляции – высокие процентные ставки и охлаждение кредитования, а также ожидаемое замедление бюджетных расходов в последующие месяцы и крепкий рубль.
При этом есть и аналитики, которые ждут перехода темпов роста цен в стране к замедлению лишь летом. "Вместе с тем рассчитывать на серьезные изменения инфляционного тренда в российской экономике возможно только после преодоления дисбаланса между спросом и предложением, факторы поддержки которого все еще существенны. Годовой пик инфляции традиционно будет пройден в конце лета после определенного всплеска в июле", - прогнозирует доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.
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Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении
19 марта, 19:23
 
ЭкономикаРоссияМихаил ВасильевЕлена ВоронковаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Ренессанс Капитал
 
 
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