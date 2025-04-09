Пик годовой инфляции в России придется на март-апрель, считают аналитики
Пик годовой инфляции в марте-апреле будет на уровне чуть больше десяти процентов
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пик годовой инфляции в России на фоне высокой ключевой ставки и укрепившегося рубля придется на март-апрель и будет на уровне чуть больше 10%, затем инфляция начнет замедляться, следует из консенсус-прогноза РИА Новости.
Инфляция в России в феврале составила 10,06% в годовом выражении против 9,92% месяцем ранее. Данные Росстата по инфляции в марте будут опубликованы позже на этой неделе, при этом, по оценке Минэкономразвития на основе недельных данных по сокращенной потребкорзине, на 31 марта темпы роста цен в стране составляли 10,24%.
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"Чисто технически, мы ждём пик годовой инфляции в апреле, но это всё вопрос десятых в области 10% - он не очень принципиален. Уже с мая, полагаем, годовая инфляция опустится в область однозначных значений", - прогнозирует главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
Как прогнозирует главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров, прохождение пика инфляции будет в марте: в начале весны темпы роста цен составят около 10,3% в годовом выражении, а в апреле чуть-чуть замедлятся - до 10,2%. Схожие ожидания и у управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Дениса Попова.
"Пик годового уровня инфляции придется на март. Однако, учитывая предполагаемую волатильность курса и сезонное ускорение роста цен перед Пасхой и майскими праздниками, прогнозируем прохождение инфляционных пиков в апреле на уровне 10,3-10,4%. По итогам марта, по нашему мнению, инфляция будет находиться на уровне 10,2-10,3%", - уверен он.
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Главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский напоминает, что в 2024 году заметное ускорение инфляции началось ближе к лету, поэтому пик инфляции в этом году придется на март-апрель. "На данный момент можно говорить о том, что ЦБ РФ удалось в значительной степени взять инфляцию под контроль – в отличие от второй половины 2024 года инфляция устойчиво реагирует замедлением на сохранение высокой ключевой ставки, тогда как в прошлом году мы видели даже ее ускорение сразу после решений о повышении ставки. Кроме того, согласно опросам, стабилизировались инфляционные ожидания экономических агентов", - указал аналитик.
По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, среди предпосылок для дальнейшего замедления инфляции – высокие процентные ставки и охлаждение кредитования, а также ожидаемое замедление бюджетных расходов в последующие месяцы и крепкий рубль.
При этом есть и аналитики, которые ждут перехода темпов роста цен в стране к замедлению лишь летом. "Вместе с тем рассчитывать на серьезные изменения инфляционного тренда в российской экономике возможно только после преодоления дисбаланса между спросом и предложением, факторы поддержки которого все еще существенны. Годовой пик инфляции традиционно будет пройден в конце лета после определенного всплеска в июле", - прогнозирует доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.